Voz do Leitor, 23/03: Galeria sem tampa coloca pedestres em risco

A denúncia da leitora da coluna é na Rua do Príncipe, na calçada do antigo colégio Nóbrega, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife

Galeria sem tampa coloca pedestres em risco

Alô, Emlurb. Na Rua do Príncipe, na calçada do Nóbrega, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife, uma galeria está sem tampa e oferecendo riscos de acidentes aos pedestres. É uma galeria com passagens de fios, então, não sei se caberia a visita de uma equipe da Emlurb ou da Neoenergia, para recolocarem essa tampa com urgência antes que alguém se acidente e os fios sejam roubados.

Izabel Wanderley, por e-mail

Galeria sem tampa coloca pedestres em risco - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Serviço de poda não realizado

No último dia 10 de fevereiro fiz a solicitação por meio do Conecta Recife, protocolo 22461905, solicitando a poda da árvore situada na Rua Francisco Vita, em frente ao nº 303, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Ao consultar o serviço percebi que o referido encontra-se na data de 10/03/25 como execução e solicitação atendida, o que configura uma inverdade, pois a mesma encontra-se do mesmo jeito e oferecendo risco a fiação elétrica. Com a palavra os órgãos competentes.

Baltazar Lima, por e-mail

Motoristas imprudentes

É um absurdo a imprudência dos motoristas no trânsito. Quase sofri dois acidentes, na mesma semana, por pessoas que estavam dirigindo e usando celular no volante. Antes, a irresponsabilidade era de atender ligações enquanto se dirige. Mas, nos tempos atuais, com o surgimento de aplicativos de mensagens, as pessoas dirigem e teclam ao mesmo tempo, ou gravam áudios. São nesses momentos de distração que esses irresponsáveis colocam a vida de outras pessoas em risco. Cadê a CTTU nessas horas para mudar, corretamente, esses motoristas imprudentes?

Adriana Maia, via redes sociais

Recife em decadência

A cidade do Recife precisa passar por uma grande reeducação ambiental. Falta infraestrutura, tratamento de esgoto, saneamento básico, rios e marés poluídas e que pioram a cada ano - basta ver que a qualidade da água do Rio Capibaribe piorou em 2024, segundo estudos. Mas, a preocupação dos políticos e da população já está no Carnaval de 2026. Essas coisas essenciais ficam em segundo plano. Entra gestão, sai gestão, e nada muda. Absolutamente nada melhora na capital pernambucana.

Danilo Câmara, via redes sociais

Policiamento zero no centro do Recife

O policiamento no centro do Recife não existe há muito tempo. Semana passada fui resolver um problema nas imediações da Praça Maciel Pinheiro, no bairro da Boa Vista, e morri de medo. Mesmo indo durante o dia, estava tudo deserto e inúmeras pessoas em situação de rua. Se a situação pela manhã é dessa forma, imagino durante à noite. Nesse período que estive pelo centro da cidade, não vi nenhuma viatura da Polícia Militar. É muito descaso com a segurança pública.

Silvânia Lima, via redes sociais

Ataques ao STF

A escalada de ameaças perpetradas contra ministros do Supremo Tribunal Federal por seguidores do conservadorismo de direita não se resume a agressões individuais, mas representa, em sua essência, um atentado frontal às garantias fundamentais insculpidas na Constituição da República. A independência do Poder Judiciário constitui um pilar inegociável do Estado Democrático de Direito, e qualquer tentativa de intimidação dirigida a seus integrantes traduz uma investida autoritária contra a ordem constitucional. A liberdade de expressão, direito inalienável em uma sociedade democrática, não alberga a violência, o discurso de ódio ou a supressão das instituições republicanas. Quando magistrados são alvejados por ameaças em razão do fiel cumprimento de sua missão constitucional, não se ataca apenas a jurisdição, mas também a própria cidadania, pois o Supremo Tribunal Federal é o guardião último dos direitos e liberdades de todos. A erosão da democracia começa pelo descrédito de suas instituições.

Luciano de Oliveira, por e-mail