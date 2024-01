Estudante da UFPE propõe restaurar a Cerâmica Apipucos, no Recife, e tem trabalho reconhecido nacionalmente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O projeto de uma estudante da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) que propôs a restauração da antiga Cerâmica Apipucos, no bairro da Caxangá, Zona Oeste do Recife, foi reconhecido nacionalmente. A ideia de requalificar o terreno onde estão as ruínas para promoção de atividades culturais, econômicas, esportivas e de lazer figurou entre os melhores trabalhos de conclusão de curso do último ano pelo site especializado ArchDaily Brasil.

O trabalho, tocado pela agora arquiteta e urbanista Maria Hellena Borba junto à orientadora e professora Lívia Nóbrega, teve como objetivo pensar em melhorar a vida das cerca de 500 famílias da Ocupação Chico Lessa, do Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto (MUST), situadas no terreno da antiga olaria, que fica às margens da BR-101.

“Desde o início da faculdade vínhamos trabalhando com habitação social, então achei legal trazer um empreendimento que pudesse ajudar a comunidade”, disse Hellena. “Queria trazer alguma coisa que abraçasse o que a população do entorno e do bairro precisavam.”

Terreno da antiga olaria é ocupado, hoje, por 500 famílias em vulnerabilidade social - DIVULGAÇÃO

O projeto - que tem intuito pedagógico, sem intenção de ser executado - problematiza as edificações sem função social e os vazios urbanos da cidade. Ele propõe que o terreno fosse utilizado fossem construídas cooperativas de reciclagem para renda dos moradores da ocupação, feiras livres, pista de skate, brinquedos para as crianças e uma ciclofaixa.

CERÂMICA APIPUCOS

A antiga Cerâmica Apipucos é uma olaria desativada há mais de três décadas no bairro de Caxangá, no Recife. Ela já abrigou, de acordo com a pesquisa da aluna, a Sociedade Folclórica de Pernambuco (SFPE), composta ainda por parque com piscina, vila operária, escola para 120 alunos, palcos e salões.

ASFPE tinha, segundo descobriu Hellena, o objetivo de preservar a cultura popular e tradicional, por meio de aulas e eventos, sendo composta por artistas, músicos e políticos como Juscelino Kubitschek, Assis Chateaubriand e Dorival Caymmi.