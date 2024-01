OAB Pernambuco homenageia mulheres com Medalha Heroínas de Tejucupapo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Ordem dos Advogados de Pernambuco (OAB-PE), por meio da Comissão da Mulher Advogada (CMA), realizou, na tarde desta quinta-feira (25), a cerimônia de entrega da Medalha Heroínas de Tejucupapo 2023. A comenda homenageou 13 mulheres pela sua contribuição em diversas áreas de atuação, dentre elas: a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; e a diretora de jornalismo da TV e Rádio Jornal, Mônica Carvalho.

"A OAB cumpre um papel fundamental na defesa dos valores democráticos... E, para mim em especial, essa homenagem tem um gosto a mais, porque além de jornalista há mais de duas décadas, eu também sou advogada. Então, juntei esses dois conhecimentos na minha vida por entender que a mulher pode estar onde ela quiser e onde precisa estar, travando lutas diárias como fizeram as mulheres de Tejucupapo. Hoje as nossas lutas são com outras armas, mas são lutas diárias que são travadas para que a gente permaneça em espaços que podemos e devemos estar. Por isso, é com muita honra que recebo essa homenagem e parabenizo a todas as mulheres por esse dia", frisou Mônica Carvalho.

Eleita a primeira governadora de Pernambuco, Raquel Lyra também destacou a representatividade da homenagem promovida pela OAB-PE. "É muito simbólico essa homenagem aqui na OAB, esse dia de hoje. Uma honra de como a primeira mulher governadora do Estado representar essas 13 mulheres que conseguiram através de suas historias alcançar um lugar de visibilidade na sociedade. Sabemos que em Pernambuco temos uma população majoritariamente feminina, mas a gente ainda tem um longo caminho para percorrer para garantir a elas seus direitos em sua totalidade, com respeito, cidadania, educação", destacou a governadora.

A vice-presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, enfatizou o significado dessa homenagem para todas as mulheres. "Isso mostra que temos mulheres trabalhando diuturnamente por um mundo igualitário e representativo. A OAB tem essa missão de impulsionar as mulheres para que sejam sempre representativas para todos nós".

Por fim, o presidente da Ordem dos Advogados de Pernambuco, Fernando Ribeiro Lins, enfatizou a grandeza desse dia não só para as homenageadas, mas também para a instituição. "A entrega da medalha Heroínas de Tejucupapo é, para a nossa instituição, um momento de muita alegria. As homenageadas têm um papel relevante em nossa sociedade e, assim como a OAB-PE, contribuem para o bem estar do coletivo. São mulheres fortes e representativas para o nosso Estado”, asseverou.