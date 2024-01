Tanque de óleo explode na Refinaria Abreu e Lima e deixa quatro feridos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (25), no Complexo Industrial Portuário de Suape, no município do Ipojuca

Um tanque de óleo explodiu, na tarde desta quinta-feira (25), na Refinaria Abreu e Lima, no Complexo Industrial Portuário de Suape, no município do Ipojuca. De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Recife, a ocorrência foi por volta das 16h e ambulâncias do Samu do Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho foram encaminhadas para o local.

Segundo informações iniciais, quatro pessoas ficaram feridas com a explosão; uma delas, um homem de 41 anos, que sofreu queimadura de 1º grau, foi atendido pelo Samu no local, e encaminhado para um hospital particular do Cabo de Santo Agostinho.

Já as outras três vítimas também foram assistidas no local e depois removidas por ambulâncias da refinaria para hospitais localizados no Recife.

Em nota enviada à imprensa, a RNEST informou que o acidente ocorreu durante a manutenção de tanque de petróleo da Refinaria Abreu e Lima, e que a explosão foi ocasionada por um fagulhamento seguido de chama... E que teria sido rapidamente controlada.

A RNEST esclareceu que as equipes internas da refinaria foram acionadas e atuaram para controle da ocorrência. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas foram dispensados da ocorrência ainda em deslocamento. Ainda segundo a refinaria, um dos trabalhadores foi liberado do hospital onde foi atendido.

Apesar do incidente, as unidades de produção da Refinaria operam normalmente, sem outros impactos. A RNEST garantiu que causas serão investigadas.