Após cancelamento, licitação da nova orla do Recife ainda não foi republicada

Edital previa revitalização do calçadão das praias do Pina e de Boa Viagem e a construção de duas centralidades na praia

Com previsão para 15 de março, ainda não foi republicada a licitação do Projeto Orla Parque que foi cancelada no último mês pela Prefeitura do Recife. A gestão municipal afirmou, por nota, que ela deve ser lançada novamente até o final desta semana.

Em fevereiro, o prefeito João Campos (PSB) esclareceu que o cancelamento foi feito a fim de alterar o método previsto no contrato para aplicação do novo calçadão das praias. “Em vez dele ser um piso colado, ele vai ser um piso intertravado, que é um piso encaixado. Isso faz com que a manutenção de médio e longo prazo seja muito menor e que a gente tenha uma economia para a cidade”, afirmou, à época.

Ainda, garantiu que, apesar disso, mantém o prazo de entrega da revitalização da orla do Recife para 2025, como anunciado inicialmente. A reportagem do JC questionou à Prefeitura se, com o atraso na republicação, o prazo de entrega ainda será o anunciado, mas não foi respondida.

LICITAÇÃO PREVIA CALÇADÃO E ESTAÇÕES

O edital cancelado prevê a revitalização do calçadão das praias do Pina e de Boa Viagem — indo do Empresarial JCPM até a divisa com Jaboatão dos Guararapes — e a construção de duas “centralidades”, como a Prefeitura chamou os espaços de lazer que estarão dispostos pela avenida.

Uma delas é a Estação Esportes, onde serão instaladas quadras de tênis e poliesportivas, além de espaço para jogos de tabuleiro, no início da orla do Pina.

Já a outra é a Estação Praia Sem Barreiras, próximo ao Posto 7 da Avenida Boa Viagem, que vai oferecer um local seguro e acessível para que as pessoas com deficiência possam tomar banho de mar, contemplar a orla e fazer outras atividades, além de terem um espaço sanitário adaptado e uma quadra esportiva inclusiva.

ETAPAS DO PROJETO

Esta será a quarta etapa do Projeto Orla Parque, composto por sete "centralidades", distribuídas ao longo dos 11 quilômetros de orla da cidade — desde Brasília Teimosa, passando pelo Pina e Boa Viagem. Ao todo, as obras têm previsão de investimento de R$ 112 milhões com recursos próprios.

A única etapa concluída até agora foi a requalificação dos 60 quiosques de Boa Viagem e do Pina, entregues em março de 2023, antes mesmo da Prefeitura anunciar, em setembro, que toda a orla seria requalificada. Os novos equipamentos têm tamanho padrão de 39,8m² de área coberta, sendo 16m² de área interna.

A segunda etapa, já licitada e iniciada, é a requalificação dos banheiros da orla, dos quais 11 já foram entregues, da Praça Porto Terra Nova, em Brasília Teimosa, e a infraestrutura do Parque das Esculturas Francisco Brennand — cuja entrega, prevista para dezembro de 2022, está atrasada. Durante a entrevista, o prefeito prometeu a reinauguração do museu a céu aberto para o 1º semestre de 2024.

A terceira etapa também está em execução e se trata da requalificação dos quiosques de Brasília Teimosa e da Associação Esportiva Cultural Sereias Teimosas, no mesmo bairro.

As etapas seguintes, ainda não licitadas, compõem as estações Mercado do Peixe, Pracinha, Lindu e a Clube da Vara, na divisa com Jaboatão dos Guararapes. Ao ser questionado sobre quando serão publicadas, Campos afirmou que serão anunciadas “no tempo certo".