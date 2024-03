Chapada do Araripe, em Pernambuco, está próxima de se tornar Patrimônio Mundial pela Unesco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Chapada do Araripe, localizada nos estados do Ceará, Pernambuco e do Piauí, foi indicada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para se tornar um Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Ela precisará permanecer por um ano na lista indicativa para que a candidatura seja oficializada.

Os estudos preliminares para discutir a candidatura tiveram início ainda em 2019. A partir deles, foram identificados que o local abriga bens que remontam a 180 milhões de anos, abrigando a memória de formação geológica da terra e registros arqueológicos da presença humana do passado, o que justificaria a inclusão dele na lista de indicação.

“São sítios arqueológicos entendidos como sítios mitológicos também. É uma bacia cultural rica e diversa, que agrega uma série de referências culturais do homem que habita milenarmente esse território, onde a arte popular, os saberes, as celebrações e ritualísticas estão presentes ainda hoje, e são transmitidos para futuras gerações, reforçando a riqueza de sua dinâmica cultural”, disse a assessora internacional do Patrimônio Material do Iphan, Candice Ballester.

Para inclusão na Lista Indicativa da Unesco, a candidatura deve apresentar uma descrição do local com a justificativa do Valor Universal Excepcional, atendendo a pelo menos um dos 10 critérios previstos. A candidatura Bacia Cultural Sociobiodiversa da Chapada do Araripe, como um bem misto, atendeu aos critérios 3, 6 e 8, que podem ser conferidos ao final da matéria.

De acordo com o secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura (MinC), Fabiano Piúba, a candidatura da Chapada resulta de trabalho coletivo e social, que envolve diversas instituições, e demonstra a importância do local para a história da humanidade.

“A candidatura da Chapada do Araripe reúne o patrimônio cultural, no contexto do sertão do Cariri, e o patrimônio natural, com a Floresta Nacional do Araripe, e as camadas históricas que estão ali escritas nas pedras, na arqueologia e na paleontologia. É uma candidatura que se relaciona com um plano de desenvolvimento sustentável da região, compreendendo a diversidade cultural e a biodiversidade da Chapada”, pontuou o secretário.

Importa ao Brasil apresentar candidaturas que fomentem um debate sobre temas importantes ao campo do patrimônio, como foi o caso de Brasília, o primeiro conjunto urbano do patrimônio moderno reconhecido internacionalmente. Também se destaca “As paisagens Cariocas: entre as montanhas e o mar”, como a primeira paisagem urbana histórica inserida na Lista do Patrimônio Mundial.

"Temos uma oportunidade ímpar de compartilhar os patrimônios do Brasil numa vitrine mundial. Somos ricos, plurais e temos muito a oferecer. E a cada vez que mostramos essas nossas belezas naturais, fortalecemos a nossa cultura”, destaca a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Conjunto histórico da Fiocruz em Manguinhos, na zona norte do Rio, também foi indicada para o título - Peter Ilicciev/Divulgação

FIOCRUZ INDICADA

Também foi indicada pelo Brasil a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), representando uma tipologia que ainda não foi tratada pela Unesco, relacionada ao patrimônio da saúde, conceito difundido pela América Latina, em que a Fundação tem um papel preponderante.

O conjunto histórico da Fiocruz em Manguinhos, na zona norte do Rio, é testemunho da institucionalização da ciência na América Latina. Para o Iphan, também é exemplar na apropriação da linguagem do ecletismo arquitetônico e das mais modernas tecnologias construtivas do início do século 20.

O instituto dirigido por Oswaldo Cruz foi criado com o objetivo inicial de produzir soros e vacinas para combater as epidemias da época e representou um tipo de organização científica original, baseado na confluência da medicina tropical com a microbiologia.

PATRIMÔNIOS NO BRASIL

Atualmente, o Brasil possui 23 Patrimônios Mundiais. Eles são divididos entre Patrimônio Mundial Cultural, Natural e Misto - este último quando um único lugar possui características singulares associadas aos valores culturais e naturais.

Os patrimônios mundiais, definidos pela Convenção de 1972 da Unesco, podem ser edificações, conjuntos urbanos, monumentos, paisagens culturais, ou cidades inteiras, biomas e locais de alto grau de importância ambiental. Atualmente, existem 23 desses lugares espalhados pelo Brasil, entre esses, 15 Culturais, sete Naturais e um Misto.