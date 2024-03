Recife sedia evento com organizações de mais de 60 países para discutir estratégias do G20

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Organizações da sociedade civil de mais de 60 países estarão no Recife entre os dias 26 e 28 de março para discutir suas estratégias de incidência no G20, grupo das principais economias do mundo. O evento contará com a participação do prefeito da capital pernambucana, João Campos (PSB), e de representantes do governo federal.

Ao todo, estarão na cidade 2.100 organizações que compõem o Civil 20 (G20), grupo de engajamento da sociedade civil que foi formalizado em 2013, durante o G20 na Rússia. Elas vão debater temas relacionados à justiça climática e sócioambiental, garantia de direitos, equidade de gênero, combate às desigualdades estruturais e a agenda de Desenvolvimento Sustentável.

COORDENAÇÃO

Em 2024, o C20 atua sob a coordenação da da ONG pernambucana Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero que desempenha a função de “sherpa” (articuladora), e da Associação Brasileira de ONGs (Abong).

“Realizar o Inception Meeting [reunião inicial] do C20 no Recife é especialmente importante neste momento em que mundo enfrenta uma tripla crise planetária, ou seja, perda de biodiversidade, emergência climática e econômica, pois trata-se de uma cidade vulnerável às mudanças climáticas. Nesse sentido, estabeleceremos um diálogo importante também com os governos locais”, avalia Alessandra Nilo, sherpa do C20 e coordenadora geral da Gestos.

DIÁLOGO

A reunião acontecerá no Transamerica Prestige Recife, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da cidade. Este ano, o governo brasileiro propõe um processo de diálogo articulado entre os diversos grupos de engajamento, que terão a oportunidade de apresentar suas recomendações formalmente aos governos do G20 em julho de 2024.

A programação completa pode ser vista no site do C20: https://www.g20.org/pt/.