Defesa Civil de Pernambuco realiza reunião governamental sobre ações Integradas da Operação Inverno 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O encontro acontece nesta terça-feira (7), a partir das 8h, no auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da UFPE, e irá reunir os Coordenadores Municipais de Proteção e Defesa Civil de cidades da Região Metropolitana do Recife, do Agreste, da Zona da Mata Sul e Norte

O governo de Pernambuco realizará uma reunião, nesta terça-feira (7), a partir das 8h, no auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), para discutir sobre ações Integradas da Operação Inverno 2024.

O encontro está sendo promovido pela Secretaria de Defesa Social (SDS), através da Defesa Civil do Estado, e irá reunir os Coordenadores Municipais de Proteção e Defesa Civil de cidades da Região Metropolitana do Recife, do Agreste, da Zona da Mata Sul e Norte.

No evento também será divulgada a operacionalização do fluxo de acionamento do gabinete de crise, como também haverá palestras sobre a preparação para o período chuvoso com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). Representantes da Secretaria Estadual de Saúde, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e do Centro Integrado de Operações e Defesa Social também vão palestrar.



Estarão presentes para planejar, organizar e definir as atividades relacionadas à gestão de desastres, órgãos e entidades da esfera Federal, Estadual e Municipal. O objetivo é fortalecer as responsabilidades específicas a cada integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.