Estado promete obra de contenção em Jardim Monte Verde para junho, dois anos após marco da tragédia

O luto e os cartazes pretos foram a maneira que as mulheres de Jardim Monte Verde encontraram para expressar a dor, a revolta e o sentimento de injustiça que carregam desde a tragédia das chuvas de 2022, que vitimou 48 pessoas do bairro, localizado em Jaboatão dos Guararapes e que faz limite com Recife. Nesta terça-feira (28), elas participaram de um ato para homenagear as vítimas da tragédia e cobrar os compromissos firmados pelos governos estadual e municipal após o desastre.

Desde aquele maio de 2022, dois invernos chegaram, trazendo medo à população, mas a principal obra prometida à comunidade não avançou. Um mês após o desastre em Jardim Monte Verde, houve uma mudança de delimitação no local, ficando a maior parte dos endereços dentro do território de Jaboatão dos Guararapes e a menor no Recife.

Em uma articulação da Prefeitura de Jaboatão com o Governo de Pernambuco, sob a gestão Paulo Câmara (à época do PSB), ficou acertado que o Estado seria responsável pela principal obra de urbanização e contenção de encostas em Jardim Monte Verde, com investimento de R$ 60 milhões. Já ao município caberia a realização de estudo topográfico, sondagens na comunidade e pequenas obras de contenção de encostas.

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informa que investiu R$ 1,17 milhões em três obras de contenção de encostas em Jardim Monte Verde. Concluídas entre dezembro e fevereiro, as intervenções ficaram prontas para atender à população apenas para o inverno a partir deste ano. A gestão municipal também afirma que investiu R$ 120 mil para elaborar um estudo topográfico de todo o território de Jardim Monte Verde.

Segundo a Prefeitura, os estudos são para as obras que ainda vão ser feitas pelo Estado, que têm previsão de 18 meses para conclusão, após seu início. Para iniciar as obras o Estado também terá que desapropriar algumas áreas da comunidade, que ainda tem um grande número de pessoas morando.

O QUE DIZ O GOVERNO DE PERNAMBUCO



O governo de Pernambuco informa que encontrou o Estado com déficit nas contas públicas e que em 2023 foi necessário primeiro "arrumar a casa" para garantir recursos e fazer os investimentos necessários. Jardim Monte Verde foi um dos projetos que ficou à espera de dinheiro. Quando conseguiu R$ 160 milhões para obras de urbanização e contenção de barreiras, a comunidade foi incluída.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), a previsão é iniciar a obra no início em junho. O local vai receber investimentos da ordem de R$ 60 milhões, com recursos do governo do Estado, beneficiando 23 mil habitantes que hoje vivem sob o risco de deslizamento.



"No início de maio (dia 4) a governadora Raquel Lyra publicou no Diário Oficial (D.O) a ordem de desapropriação de imóveis que precisarão ser demolidos para o início dos trabalhos, programados para junho. Além disso, a empresa GeoSistemas está em campo fazendo a avaliação para que seja realizada a indenização das famílias afetadas", afirma a Seduh.

EQUIPAMENTOS DE LAZER

A Secretaria destaca, ainda, que além das obras de infraestrutrura, o "projeto prevê a urbanização das áreas com a instalação de equipamentos como pequenas praças, brinquedos e bancos de lazer, projetados para se harmonizar com o relevo da região e proporcionar prazer e tranquilidade para a continuidade das habitações".

"A atuação do Estado vai se dar além das obras. A iniciativa prevê também um plano de assistência social para educar as pessoas a não expandir suas habitações para áreas impróprias para habitação. Além da responsabilidade de preservação de vidas, a obra tem uma marca educacional", afirma.

LONGA ESPERA PARA QUEM JÁ PERDEU TUDO

Se as obras em Jardim Monte Verde seguirem o curso normal e forem executadas, estritamente, em 18 meses, a data de conclusão será dezembro de 2025. Isso quer dizer, quase 4 anos após o maior desastre natural da história de Pernambuco. É muito tempo para quem perdeu sua família e sua casa. Se a Prefeitura de Jaboatão entregou intervenções com atraso, se a gestão Paulo Câmara deixou déficit nas contas e não iniciou as obras e se o governo Raquel Lyra precisou "arrumar a casa" antes de resolver as emergências; é sinal de que Pernambuco não está preparado nem priorizando a prevenção de riscos de desastres naturais.

Guardadas as proporções, Jardim Monte Verde é o nosso Rio Grande Sul. Foram 48 pessoas soterradas apenas em uma comunidade. De todas as 133 mortes das chuvas de 2022, mais de um terço (36%) estavam lá. Como explicar a um pai que tirou a filha pequena e a esposa do meio dos escombros, com as próprias mãos, que faltou dinheiro? Como dizer a um homem que perdeu 11 pessoas da mesma família que a intervenção aguardada a vida inteira fica pronta no final de 2025? Como pedir a uma avó que se conforme em esperar se ela não consegue esquecer a última imagem da neta dentro de um saco preto? Serão mais quantos invernos com medo?