Professora da UFPE é encontrada em Abreu e Lima; docente havia desaparecido no Recife

Daniela Maria do Amaral Ferraz Navarro, professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), de 56 anos, que estava desaparecida desde a madrugada dessa terça-feira (28), foi encontrada no final da manhã desta quarta-feira (29), no município de Abreu e Lima, no Grande Recife. As informações são de que ela está bem e sob os cuidados da família.

A docente tinha saído de casa por volta das 2 horas da manhã, na Rua do Futuro, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. A família registrou o caso na Delegacia de Desaparecidos e, segundo informações do boletim de ocorrência, as câmeras de segurança do prédio onde Daniela Navarro reside mostraram quando ela saiu sozinha trajando uma calça de tecido na cor azul e uma blusa também azul.

O marido da professora da UFPE, Marcelo Navarro, disse que a esposa está passando por um tratamento médico, mas que nunca havia saído dessa forma antes. Por nota, a Policia Civil de Pernambuco (PCPE) afirmou que "as diligências já foram iniciadas para localizá-la o mais rápido possível".

Nas redes sociais, tanto a UFPE quanto o reitor da instituição, Alfredo Gomes, fizeram uma publicação com os dados da docente e os contatos disponíveis para quem puder contribuir com informações para sua localização.

Na manhã desta quarta-feira (29), a família de Daniela Navarro recebeu a informação de que ela poderia ter sido vista em um trecho da Rodovia BR-101 Norte, no KM 60, no bairro do Passarinho, sentido a cidade do Paulista, no Grande Recife.

Daniela Navarro é formada em química pela Universidade de São Paulo e atua no Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).