Férias escolares: confira roteiro do que fazer no Recife com a criançada

O mês de julho chegou e diversos equipamentos culturais na Região Metropolitana do Recife (RMR) estão com uma programação especial de férias para a criançada. São atividades ao ar livre, em museus e shoppings para aproveitar em família. Nesta matéria, separamos algumas opções. Confira:

Parque Dois Irmãos

O Parque Estadual Dois Irmãos, no bairro de Dois Irmãos, no Recife, vai disponibilizar para as crianças e adolescentes, de 4 a 15 anos, atividades com o tema “Natureza: Conhecendo a essência dos seus elementos”. Entre os dias 15 e 19 e 22 e 26 de julho, serão realizadas trilhas, oficinas e gincanas para que os pequenos aprendam brincando.

As atividades ocorrem nas segundas e nas quartas, das 08h às 12h e nas terças e quintas, de 13h às 17h. Na sexta-feira, acontece o Zoo Noturno, com visita imersiva para conhecer os animais de hábitos noturnos e uma trilha interpretativa na mata, a partir das 18h.

Para participar do Zoo Férias, basta realizar a pré-inscrição por meio do formulário disponível nas redes sociais (@parquedoisirmaospe). Os valores são de R$ 65 para a participação de criança em apenas um dia, com lanche incluso e R$ 250 para toda a semana de atividades. Para participar apenas do Zoo Noturno o valor da inscrição é R$15,00. Confira a programação completa:

15 e 22/07 - Conhecendo o zoológico, trilha do Visgueiro, oficina Mini engenheiro florestal e ambiental

16 e 23/07 - Mini zootecnista, oficinas Mini biólogo, Mini cuidador e de compostagem

17 e 24/07 - Oficinas Mini veterinário, Mini bioterista, jogos ecológicos e trilha da Macaxeira

18 e 25/07 - Trilha do Meio, gincanas e circuito Pegada Ecológica

17 e 24/07 - Zoo Noturno

Instituto Ricardo Brennand

Até o fim do mês, o Instituto Ricardo Brennand vai promover uma programação especial de férias para crianças de 3 e 12 anos de idade. Serão brincadeiras, jogos e atividades para explorar a criatividade, aprender sobre arte e história e desenvolver novas habilidades.

A programação acontece de terça a domingo, a partir das 15h. O valor é de R$ 20 e os ingressos podem ser adquiridos na recepção do Centro Cultural da Várzea. É importante lembrar que esse valor não substitui o ingresso para visitar o museu (inteira - R$ 50,00, meia - R$ 25,00 e gratuito para crianças até 5 anos).

Espaço Ciência

O Espaço Ciência, localizado no Complexo de Salgadinho, em Olinda, vai promover atividades educativas e interativas no mês de julho. Durante todo o mês, crianças e adultos poderão participar de diversas atividades que estimulam a curiosidade científica e o conhecimento de forma lúdica. Não é necessário fazer inscrição para participar, basta escolher a atividade e chegar mais cedo para pegar uma senha na recepção. Confira a programação completa:

16/07 - 10h30 - Experimento da dupla fenda

17/07 - 10h30 - Artroplot: estimulando a prática científica por mapeamento da meiofauna de solos de material composto

18/07 - 10h30 - Maquete inteligente do sistema solar

09/07 - 14h30 - Cientista por 1 dia: desenvolvendo os mistérios da água

10/07 - 14h30 - Tartarugami

04 e 11/07 - 14h30 - História ou arte? desvendando fatos através da história

10/07 - 10h30 | 17/07 - 14h30 - No interior de um computador

05, 12 e 19/07 - 14h30 - Sexta do cinema

05, 10, 12, 17 e 19, manhã e tarde - Plantando Ciência - distribuição de mudas

11/07 - 10h30 | 18/07 - 14h30 - Herbologia mágica: cultivando plantas medicinais

09/07 - 10h30 | 16/07 - 14h30 - Escavando vestígios arqueológicos

Observatório Astronômico do Alto da Sé

O Observatório do Alto da Sé, em Olinda, também está com uma programação especial para as férias de julho. Não é necessário fazer inscrição prévia para participar das atividades. Confira a programação completa:

05, 11, 12, 16, 17 e 19, 25, 26 e 30/07, das 16h às 17h - Boliche astronômico

04, 10, 16, 18, 24 e 30/07, das 18h às 19h - Localizando estrelas

04, 10, 18, 24/07, das 16h às 17h - Jogo da memória do universo

04, 09, 10, 12, 17, 18, 23 e 26/07, das 16h às 17h30min - Dominó estelar

04 a 07, 23 a 27, 30 e 31/07 das 17h15min às 20h - Observação de aglomerados estelares

Todos os dias de 16h às 17h - Observação do sol

05, 09, 11, 12, 17, 19 23, 25,26 e 31/07 - 18h às 19h - CINEastro

09, 11, 23 e 25/07 - 16h30 às 17h30 - Lançamento de foguetes

09 a 13 e 14 a 21/07 - 18h15 às 20h - Observação lunar

05, 16, 19, 30/07 - 16h30 às 17h30 - Construindo foguetes educativos

MAMAM

O Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM), no bairro da Boa Vista, no Recife, vai promover, de 09 a 12 de julho, uma colônia de férias com atividades artísticas para crianças de 6 a 10 anos. As oficinas vão estimular a criatividade dos pequenos, a partir de práticas de movimento e utilização de formas e cores.

O valor para participar de todas as atividades é R$ 100, para duas oficinas é R$ 50 e, para uma atividade, R$ 30. As inscrições devem ser realizadas através do link da bio do MAMAM (@mamamrecife).

Para estimular a criatividade de crianças de 6 a 10 anos, o espaço ainda recebe a oficina gratuita “Páginas desviantes: Livro de artista com crianças”. A atividade contará com duas turmas: uma de 17 a 19 de julho e outra de 23 a 25, sempre das 13h às 17h. Inscrições pelo link na bio do Instagram do MAMAM.

Paço do Frevo

O Paço do Frevo, no Bairro do Recife, vai promover oficinas de desenho, confecção de la ursa, produção de estandarte e modelagem com massa, além de minicurso de danças populares de Pernambuco, voltado para crianças de 5 a 12 anos. Serão duas turmas simultâneas, com encontros nos dias 3, 4, 5, 10, 11 e 12, das 14h às 17h. Uma turma é voltada para os pequenos de 5 a 8 anos, e outra para crianças de 9 a 12 anos. As inscrições custam R$ 120 e devem ser realizadas pelo Sympla.

Caixa Cultural

A Caixa Cultural, no Bairro do Recife, montou uma programação especial para as férias de julho, com atividades para toda a família. São oficinas criativas, brincadeiras e contação de histórias para divertir a criançada e aprender brincando. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site.

10/07 - 14h - Oficina Brincando com música: parachutes

19/07 - 14h - Oficina Brincando com colagem

Livraria Jaqueira

A Unidade do Recife Antigo da Livraria Jaqueira está com uma programação gratuita especial para as férias de julho. Serão oficinas, contações de história e teatro de fantoche. Para a oficina de desenho, é necessário reservar a vaga previamente, pelo número (81) 9 9168.2202. Confira a programação completa:

09/07 - 16h - Oficina de "Poesia em Flô", para crianças a partir de 4 anos

10 e 11/07 - 16h - Oficina de Desenho - Storyboard, para crianças a 10 anos; com inscrições prévias

12/07 - 16h - Contação de histórias com Adélia Flô: Somos todos Natureza; para todas as idades

16/07 - 16h - Oficina de Teatro com Adélia: Vamos montar uma Cena?; para crianças a partir de 4 anos

17/07 - 16h - Contação de histórias com Nati Mélo: Brincando de Imaginar; para todas as idades

18/07 - 16h - Contação de histórias com Nanda Lima: "Guarda-chuva de histórias"; para todas as idades

19/07 - 16h Contação de histórias com Adélia Flô: Onde está a poesia?; para todas as idades

23/07 - 16h - Oficina de Livro com Adélia: Bora fazer um livro?; para crianças a partir de 6 anos

24/07 - 16h - Contação de histórias com Ilana Ventura: O mundo da imaginação; para todas as idades

25/07 - 16h - Teatro de fantoches com a Turma do Mizack; para todas as idades

26/07 - 16h - Contação de histórias com Adélia Flô: Brincantes da Palavra; para todas as idades

Passeios temáticos pelo Capibaribe

A Catamarantours lançou uma temporada especial de passeios temáticos pelo Rio Capibaribe para o mês de férias. Uma das opções é o “Catamaran Assombrado - Lendas do Recife”, que acontece aos sábados, às 20h. O passeio aborda as lendas da capital pernambucana, tem duração de 1h20 e é indicado para crianças a partir dos 6 anos. Para adultos, o ingresso custa R$ 85 e para crianças de 6 a 10 anos, R$ 40.

Outra opção de passeio é o “Piratas do Capibaribe”, que acontece todos os domingos, às 15h. Com duração de 1h30, o passeio é ideal para pequenos exploradores, sendo indicado para crianças a partir dos 3 anos. Os valores são de R$ 85 para adultos, R$ 40 para crianças de 4 a 10 anos, e entrada gratuita para crianças até 3 anos.

As reservas devem ser feitas pelo site.

Shopping RioMar

A temporada de férias também chega ao Shopping RioMar, com atividades para crianças de todas as idades. O espaço recebe a maior exposição de dinossauros da América Latina, com 40 réplicas de animais em tamanho real, com sons e movimentos realistas. A mostra pode ser visitada ao longo do mês, na Praça de Eventos 1, localizada no piso L1, de forma gratuita, mediante inscrição no aplicativo do RioMar Recife.

Além disso, crianças e adultos podem participar da pista de patinação, no piso L3, próximo à Praça de Alimentação. O ingresso custa R$ 30 por 1 hora de permanência na pista e o aluguel dos equipamentos custa mais R$ 30. O pacote de entrada com equipamentos custa R$ 50.

Shows gratuitos em todos os fins de semana vão animar a temporada de férias dos pequenos e de toda a família. Confira a programação completa:

06/07 - 16h - Bandalelê

07/07 - 16h - Rodrigo Lima

14/07 - 16h - Mini Rock

20/07 - 16h - Circo da Trup

21/07 - 16h - Ilana Ventura

27/07 - 16h - Bicharada da Trup

28/07 - 16h - Circo da Trup