Alerta da Apac: chuva moderada a forte esperada neste sábado no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ainda segundo a Apac, é esperado para este sábado, tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva em toda a região do Grande Recife

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta, nesta sexta-feira (5), para a possibilidade de chuvas moderadas a fortes no Grande Recife e Zona da Mata ao longo deste sábado (6). O aviso meteorológico foi publicado às 17h19 desta sexta (5), alertando para o "estado de atenção", segundo mais grave na escala definida pela Apac.

PREVISÃO DO TEMPO

Ainda segundo a Apac, é esperado para este sábado, tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva em toda a região do Grande Recife ao longo do dia, com a intensidade podendo variar entre moderada a forte. Na Zona da Mata, segue a mesma previsão.

Já no Agreste, o dia deve seguir parcialmente nublado, com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia, com intensidade moderada. No Sertão pernambucano, pode chover de forma rápida e fraca. Para Fernando de Noronha, não há previsão de chuva.