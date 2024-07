Andaimes desabam onde está sendo construído novo centro de convenções no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Desabamento ocorreu na parte lateral do imóvel, no trecho de acesso ao Terminal Cais Santa Rita. Até o momento, o Corpo de Bombeiros não foi acionado

Uma estrutura de andaimes e de escoras de concreto desabou no local onde está sendo construído o Recife Expo Center (REC), um novo centro de convenções no Recife, na manhã desta terça-feira (9). Seis trabalhadores estavam presentes no momento em que a estrutura caiu e segundo a construtora responsável, tiveram ferimentos leves. Um deles ficou pendurado, mas foi resgatado.

O desabamento ocorreu no trecho de acesso ao Terminal Cais Santa Rita, no bairro de São José. A diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Pesada de Pernambuco (Marreta), Dulcilene Morais, compareceu ao local e afirmou que dois acidentes aconteceram com os trabalhadores nesta manhã: um com o desabamento do andaime e outro em que um trabalhador caiu de cerca de um metro e meio em um poço de água pluvial. Ele foi encaminhado ao Hospital da Restauração. De acordo com a equipe do SAMU, ele não corre risco de vida.

“Inicialmente, vamos pedir embargo total da obra ao Ministério do Trabalho”, afirmou Dulcilene. A diretora ainda apontou possíveis problemas que podem ser identificados: “tecnicamente a questão do dimensionamento da estrutura que estão fazendo, porque, pela norma, a cada 2,5 metros deve haver um pilar. Já pedimos o cálculo estrutural do local e o projeto de treinamento do trabalho em altura dos trabalhadores”.

O Recife Expo Center (REC) está localizado na Avenida Alfredo Lisboa, onde funcionavam os antigos Armazéns 16 e 17. O empreendimento do consórcio Porto Novo Recife utiliza parte da estrutura de antigos armazéns, com adaptações, e tem o objetivo de movimentar os setores de turismo de negócios e eventos.

Construtora se posiciona

Após o desabamento, o diretor da Construtora Tecla, responsável pela obra, Rogério Castro, concedeu entrevista explicando que os trabalhadores que estavam no andaime tiveram ferimentos leves e que a estrutura da obra não foi comprometida.

"Tínhamos seis pessoas trabalhando. Deixando claro que não faz parte da estrutura da obra, é um detalhe de fachada, uma estrutura de concreto. Nesse detalhe, fizemos todo o escoramento, a obra está licenciada, tudo com projeto, e esse escoramento, que já foi feito do outro lado, quando foi concretar, cedeu. Então, não foi a estrutura, foi o escoramento. Não houve maiores danos, apenas danos materiais. O escoramento é terceirizado, a empresa está no local para saber o que aconteceu, mas ele tem projeto, RT de projeto, tem tudo. Vamos saber o que aconteceu e por que não aguentou o peso do concreto", comentou o diretor.

Diretor da Construtora Tecla, responsável pela obra, Rogério Castro, explicou que os trabalhadores que estavam no andaime tiveram ferimentos leves e que a estrutura da obra não foi comprometida. - Guga Matos/JC Imagem

Sobre a queda de um outro trabalhador, que precisou ser socorrido, Rogério disse que havia um desnível na obra e que o homem foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

"O que houve aqui na frente foi um acidente. Graças a Deus não teve feridos graves. As pessoas estavam com equipamento de proteção, a obra toda é licenciada, tem segurança, tem técnico de segurança que acompanha. A gente sempre deu valor à segurança. Sobre o outro trabalhador, teve um detalhe que acontece. Infelizmente, fazemos tudo para não acontecer, temos segurança do trabalho, mas infelizmente acidentes acontecem. Levamos para a UPA, que é o normal. Não podemos deixar na obra, por menor que seja a escoriação", concluiu Rogério Castro.

Confira nota completa enviada pela construtora:

"A Tecla Construtora informa que o incidente no Centro de Convenções do Recife, ocorrido no começo da tarde desta terça-feira, foi provocado por um andaime que cedeu durante o trabalho de concretagem de um detalhe na fachada, que não tem ligação com a estrutura do prédio. O SAMU foi chamado para atender a três trabalhadores que tiveram escoriações leves. A Tecla informa que toda obra está devidamente licenciada e que o incidente não implicará em atraso em seu cronograma."