Sabedoria no dia a dia: André Trigueiro promove palestra e lançamento do livro no Teatro Riomar Recife

O livro "Sabedoria no dia a dia" do jornalista André Trigueiro será lançado juntamente com uma palestra homônima no RioMar Recife; veja mais detalhes!

O jornalista André Trigueiro promove palestra e lançamento de livro "Sabedoria" em evento espírita, no Teatro Riomar Recife.

A programação do 19º Simespe também conta com sessão de autógrafos e meditação guiada pelo especialista Felipe Lapa. Saiba todos os detalhes sobre o evento, a seguir!

Jornalista André Trigueiro realiza palestra e lançamento de livro no Teatro Riomar Recife

O 19º Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco Simespe – O ano todo com você apresenta ao público, este ano, uma nova proposta.

O encontro que acontecia uma vez por ano passa a ser realizado a cada três meses, na busca por mais conexão e conhecimento.

No segundo encontro deste ano, o Simespe recebe o jornalista e escritor, André Trigueiro (RJ), que apresenta a palestra e lançamento do livro homônimo Sabedoria no dia a dia: Força, coragem e fé, no Teatro Riomar, sábado (13/07), às 19h.

Na abertura deste encontro, os participantes desfrutam de meditação guiada por Felipe Lapa (PE), especialista em Meditação, Terapeuta Integrativo e Instrutor de Mindfulness.

“Em meio a intensidade das transformações do mundo, o propósito do novo formato é despertar consciências sobre a importância dos espaços de conexão, momentos de pausa, recolhimento e reflexões", disse Fábio Barros, membro da organização do evento.

Ele continua: "Isso para quem busca ampliar conhecimento sobre saúde mental, conexão com a espiritualidade e caminhos indicativos para a recuperação da harmonia interior e da estabilidade psíquica e emocional em tempos de conflitos”.

A 1ª vivência do Simespe 2024 aconteceu no dia 06 de abril, com a palestra Renascimento interior: Uma abordagem espiritual para superar conflitos, angústia e medo, realizada pelo psicólogo e conferencista, Rossandro Klinjey (PB).

O Simespe é organizado pelo Grupo Espírita Seara de Deus, uma instituição sem fins lucrativos fundada em 1978, que tem como objetivo promover o estudo, a prática e a difusão da Doutrina Espírita.

A renda do simpósio é revertida para a realização dos trabalhos assistenciais da casa espírita que atende, em caráter de inteira gratuidade, 120 crianças, em tempo integral, além de 110 idosos e gestantes de comunidades da cidade do Paulista.

Após dezoito anos, o Simespe se consolida entre os principais simpósios do calendário espírita e soma, em média, 400 horas de imersão em temas da atualidade sob à luz do Espiritismo, contribuindo para a jornada moral e espiritual de milhares de pessoas.

O evento já recebeu mais de cinquenta palestrantes, entre estudiosos e renomados especialistas que apresentaram temas diversos sob aspectos científico, filosófico e religioso.

Entre eles, Augusto Cury, Haroldo Dutra e Divaldo Franco, considerado expoente máximo na divulgação do Espiritismo por todo o mundo.

Veja a programação completa do evento:

19º Simespe – Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco

TEMA CENTRAL: A resiliência da fé inabalável: Reflexões espíritas sobre a construção da paz em tempos de conflitos

1ª VIVÊNCIA: Renascimento interior: Uma abordagem espiritual para superar conflitos, angústia e medo

Rossandro Klinjey (PB) com participação especial do músico Ricardo Ribeiro

06 de abril, às 19h;

2ª VIVÊNCIA: Sabedoria no dia a dia: Força, coragem e fé

André Trigueiro (RJ)



Abertura com meditação guiada por Felipe Lapa



13 de julho, às 19h Teatro Riomar – Av. República do Líbano, 251 Pina, Recife (PE)



INVESTIMENTO 2ª VIVÊNCIA: R$ 90,00

*Com informações de Uhuu Eventos.