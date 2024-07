Chuvas em Pernambuco; confira a previsão do tempo da Apac para esta sexta-feira (12)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Região Metropolitana do Recife (RMR) tem registrado um dia nublado e pancadas de chuva nas primeiras horas de hoje

PREVISÃO DO TEMPO

Nas primeiras horas desta sexta-feira (12/7), pancadas de chuva estão sendo registradas na Região Metropolitana do Recife (RMR). A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu o aviso meteorológico indicando dia parcialmente nublado com pancadas de chuva rápida no estado. Confira a previsão do tempo por regiões em Pernambuco:

Região Metropolitana do Recife

Parcialmente nublado, com chuva de intensidade fraca a moderada no período da manhã.



Zona da Mata Norte

Parcialmente nublado, com chuva no período da manhã, com intensidade fraca a moderada.

Zona da Mata Sul

Parcialmente nublado, com pancadas de chuva no período da manhã, de intensidade fraca a moderada.

Agreste



Nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada ao longo do dia.

Sertão

Nublado a parcialmente nublado, com chuva ao longo do dia, com intensidade fraca a moderada.

Sertão de São Francisco

Nublado a parcialmente nublado, com chuva ao longo do dia, com intensidade fraca a moderada.

Fernando de Noronha

Parcialmente nublado, sem chuva ao longo do dia.

Maiores acumulados de chuva

De acordo com a Apac, nas últimas 24 horas, as maiores chuvas ocorreram na RMR e na Mata Norte. Veja quais municípios registraram os maiores acumulados de chuva: