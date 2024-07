Chuvas no Recife: Previsão do tempo para Pernambuco hoje, 12/07

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Região Metropolitana do Recife (RMR) amanheceu com chuva moderada; Zona da Mata também poderá sofrer com ocorrências nesta sexta (12/07)

Nesta terça-feira, 12/07, os pernambucanos podem esperar por um dia com variação nas condições meteorológicas em todo o estado.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), a previsão indica uma predominância de céu parcialmente nublado com chuva moderada ao longo do dia.

HOJE, 12/07: Previsão do tempo de Pernambuco

Confira a previsão para esta sexta-feira, 12, conforme divulgado pela APAC:

RMR

Na RMR, o clima amanheceu com uma leve nebulosidade que deve se dissipar ao longo da manhã, dando lugar a períodos de sol entre nuvens.

O tempo estará parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada no período da manhã.

Temperatura máx.: 28°C

Temperatura mín: 23°C



Na Mata Norte e na Mata Sul, a previsão segue a mesma, com chuva fraca a moderada, também no período da manhã.

Mata Norte

Temperatura máx.: 28°C

Temperatura mín.: 22°C

Mata Sul

Temperatura máx.: 28°C

Temperatura mín.: 21°C

Agreste

Já para a região do Agreste do estado, a sexta deverá ser marcada por um tempo nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada ao longo do dia.

Temperatura máx.: 28°C

Temperatura mín.: 17°C

Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco

Em relação às chuvas, deverão ser de fraca a moderada no Sertão de Pernambuco e do São Francisco, esperadas ao longo do dia, com uma previsão de tempo nublado a parcialmente nublado.

Para o Sertão de Pernambuco:

Temperatura Máx.: 31°C

Temperatura Mín.: 16°C

Sertão do São Francisco:

Temperatura Máx.: 30°C

Temperatura Mín.: 21°C

Fernando de Noronha

Parcialmente nublado, sem previsão de chuva ao longo do dia.

Temperatura Máx.: 30°C

Temperatura Mín.: 25°C

