Trade pernambucano entrega novas salas multifuncionais do Centro de Convenções

Esta é a primeira etapa da requalificação do complexo. No dia 8 de agosto será inaugurado o segundo conjunto de salas da nova ala de convenções

O trade pernambucano entregou, na última quinta-feira (25), as novas salas multifuncionais do Pernambuco Centro de Convenções. Na ocasião, foram celebrados ainda os 45 anos do complexo, considerado o maior equipamento para eventos no Norte e Nordeste do País.

“Estamos dando um grande passo dentro do processo de requalificação do Centro de Convenções. Fizemos questão de ouvir o trade de eventos para que a nossa nova área de convenções atenda a tudo o que eles buscam na hora de realizar seus projetos, oferecendo todas as condições para que grandes encontros sejam captados para nosso complexo. O Centro de Convenções é um espaço de todos os pernambucanos, é um equipamento com o qual as pessoas têm uma longa e sólida relação e temos a honra de administrá-lo, agora, deixando-o ainda mais bonito e funcional”, destacou o CEO do Pernambuco Centro de Convenções, Cláudio Vasconcelos.

Estiverem presentes à solenidade de abertura presidentes e diretores de entidades como o Recife Convention &Visitors Bureau, Conselho de Turismo de Pernambuco, Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav-PE), Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc-PE), União Brasileira de Feiras de Eventos e Negócios (Ubrafe-PE) e o Sebrae, além de dezenas de empresas e realizadores de eventos do Brasil.

Diversas autoridades também fizeram questão de prestigiar a data, a exemplo do prefeito de Olinda, Professor Lupércio; do secretário de Turismo de Pernambuco, Paulo Nery, e do presidente da Empetur, Eduardo Loyo. Pela Prefeitura do Recife, compareceram o secretário de Turismo, Antônio Coelho; a gestora de Cultura, Milu Megale, e a chefe do gabinete Recentro, Ana Paula Vilaça.

“O Consórcio CID faz jus ao legado dos últimos 45 anos do Centro de Convenções, que sempre fez grandes contribuições ao desenvolvimento econômico de Pernambuco. Os investimentos feitos na entrada principal e no retrofit do equipamento nos mostra que o espaço está em boas mãos e nos faz confiar que contribuições ainda mais expressivas que as que temos visto desde o ano passado estão por vir”, comenta o secretário de Turismo do Recife, Antônio Coelho.

O gestor Estadual, Paulo Nery, ressaltou a importância de bons espaços para o fomento do turismo de eventos, que é o que mais gera movimentação financeira para Pernambuco. "A inauguração dessas grandes salas corporativas para receber eventos de organizações, para receber congressos, é muito importante para toda a cadeia do turismo. O turismo de negócios movimenta toda a indústria do setor. Quem vem participar de um evento, em média, passa cinco dias na cidade, usando a rede hoteleira como principal hospedagem, o que gera emprego e renda”, explica.

A presidente do Recife CVB, Carolina Oliveira, salientou a parceria com o Consórcio CID, que permitiu à entidade realizar o evento inaugural das novas salas, o Conexão Recife CVB, que reuniu associados e 20 anfitriões para uma tarde de networking e rodada de negócios.

“É com grande alegria que celebramos os 45 anos do Centro de Convenções, nosso parceiro ao longo dos 23 anos de existência do Recife Convention, numa união fundamental para o posicionamento do nosso destino como um dos principais polos de eventos do Brasil. Agora, estamos prontos para um novo capítulo dessa história, com uma infraestrutura renovada e um portfólio ainda mais completo de serviços. Agradeço a todos os parceiros e colaboradores que fazem parte dessa jornada. É uma felicidade fazer parte disso”, comemorou a empresária.

PRÓXIMA INAUGURAÇÃO

No próximo dia 8 de agosto será inaugurado o segundo conjunto de salas multifuncionais da nova ala de convenções, e já com a realização de um grande evento. O Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca reunirá especialistas de todo o País até o dia 10, com palestras e conferências.

A celebração dos 45 anos do Pernambuco Centro de Convenções contou com o apoio da Central de Produções, Grupo R1, AgênciaPE, Trend Mídia, Stampa Outdoor, Leve Mobilidade, 3Pontos, Selva Nua Eventos, Adepe, Artesanato de Pernambuco, Gabriel Paiva Cerâmica Visionária, Recife CVB, Arcádia, Rafaela Anjos Mosaico Com Papelão e da DRPNT Produções, responsável pelo trio de cantores paraenses.