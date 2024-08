Pernambuco garante investimento de R$ 1,5 bilhão para obras no Novo PAC Seleções

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante participação na solenidade de lançamento do Novo PAC Seleções, nesta sexta-feira (26), em Brasília, a governadora Raquel Lyra celebrou o anúncio de 36 obras e projetos selecionados, nas áreas de Abastecimento de Água Urbana, Esgotamento Sanitário, Mobilidade Urbana e Drenagem, que vão beneficiar 26 municípios pernambucanos. Nesta nova fase do PAC, as novas modalidades executadas pelo Ministério das Cidades somam R$ 41,7 bilhões em investimentos. As obras no Estado totalizam R$ 1,5 bilhão.

“Completando 50 viagens hoje a Brasília, a gente volta para Pernambuco com mais de R$ 1 bilhão em obras incluídas no PAC Seleções do governo federal. Os anúncios de hoje dialogam com o futuro que queremos para Pernambuco, proporcionando mais desenvolvimento e melhor qualidade de vida para todos. Agradeço em nome do povo nordestino e do nosso Estado ao presidente Lula e ao seu governo, pelo trabalho que tem sido feito, garantindo recursos para obras que serão inauguradas até o fim de 2026”, destacou Raquel Lyra.

MOBILIDADE

Na área da mobilidade urbana, Pernambuco foi contemplado com R$ 397,7 milhões em investimentos. Na Região Metropolitana do Recife, serão concluídas as obras dos Corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste. Nesta ação, estão sendo investidos R$ 258,7 milhões pelo governo federal. ?Também será feita a requalificação de um trecho importante dos trilhos do metrô do Recife.

De acordo com o presidente Lula, os investimentos do Novo PAC Seleções tratam dos interesses de cada cidadão. “Esse lançamento é uma convocatória para que possamos trabalhar juntos. Esse é o último PAC Seleções que vamos fazer. No início do nosso governo, reunimos todos os governadores do país para que colocassem no papel todas as obras que eram prioridade em seu estado. E assim temos feito, atendendo aos anseios de cada região”, concluiu.

SANEAMENTO

Com o objetivo de ampliar o acesso e a melhoria da qualidade dos serviços de abastecimento de água, além da contenção de enchentes, estão sendo destinados recursos para ações em quatro barragens do Estado. Entre elas, a Barragem de São Bento do Una, no Agreste Central, que terá o investimento de R$ 161 milhões financiado pelo Governo Federal. Também foram repassados investimentos para Sistemas de Abastecimento de Água em Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.

Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, todos os 27 estados da federação serão atendidos nesse PAC Seleções, gerando 773 mil novos empregos de maneira direta e indireta ao longo das obras. “Isso mostra que o Brasil não vai mais ficar de costas para os grandes investimentos no país. Mas, acima de tudo, todo esse investimento está sendo feito para cuidar das pessoas e melhorar suas vidas, enfatizou.

Serão realizadas, ainda, obras de requalificação e ampliação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto de municípios como Belo Jardim, Bezerros e Caruaru. “Quando a gente fala do PAC, as pessoas perguntam o que vai mudar. O PAC vai evitar que as pessoas fiquem embaixo d’água, vai tirar as comunidades do convívio com esgoto a céu aberto, além de levar água para quem precisa”, acrescentou o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Participaram da cerimônia o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; os ministros Rui Costa (Casa Civil), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Cida Gonçalves (Mulher), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), General Marcos Amaro (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República), Vinicius de Carvalho (Controladoria-Geral da União), Marcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

INVESTIMENTOS NO RECIFE

O governo federal anunciou mais R$ 537 milhões em investimentos no Recife através da nova etapa do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções. Os recursos serão empregados com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento urbano, social e econômico em diversas regiões da cidade. A capital pernambucana foi contemplada nas modalidades “Prevenção a Desastres Naturais – Drenagem Urbana Sustentável”, com três projetos, “Esgotamento Sanitário”, com um projeto; e “Convive”, com a construção de um novo equipamento federal inspirado na pioneira experiência da Rede Compaz, além de recursos para obras estruturadoras de mobilidade urbana.

Na modalidade de drenagem urbana sustentável, os recursos serão direcionados para três obras de macrodrenagem dos canais Sambra e Guarulhos, ambos no bairro de Jardim São Paulo, e da Mauricéia, no Ipsep, totalizando quase R$ 94 milhões. Pelo PAC Seleções, a União vai repassar R$ 23,7 milhões para a urbanização do Canal do Sambra e R$ 30 milhões para o Canal de Guarulhos.

Já as obras do Canal da Mauricéia serão investidos R$ 40 milhões por parte do governo federal. As obras de macrodrenagem têm como maior objetivo prevenir as enchentes e mitigar os impactos das chuvas intensas na capital pernambucana. Para isso, serão construídos canais de escoamento, reservatórios de retenção e outras estruturas de engenharia que ajudarão a controlar o fluxo das águas.

O governo federal também vai destinar R$ 15 milhões para a construção de uma unidade do Centro Comunitário pela Vida (Convive). O equipamento, inspirado nos Centros Comunitários da Paz do Recife (Compaz) e federalizado como política pública pela União, terá o objetivo de prevenir a violência e reduzir a criminalidade, promovendo uma cultura de paz, geração de oportunidades e inclusão social em territórios vulneráveis. Já na Campina do Barreto, o novo PAC Seleções vai garantir o repasse de R$ 13 milhões para obras de esgotamento sanitário na localidade. Além disso, a União também assegurou R$ 397 milhões para obras de infraestrutura de mobilidade urbana na cidade.