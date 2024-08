Greve ônibus: rodoviários aprovam indicativo de greve em mais duas empresas do Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na manhã desta terça-feira (06/08), os rodoviários avançaram na mobilização ao aprovar o indicativo de greve em duas novas empresas: São Judas Tadeu e Caxangá.

Com essas adesões, o total de empresas de ônibus do Grande Recife que aderiram ao indicativo de greve chega a 10.



O movimento é uma resposta às negociações em curso, com os trabalhadores exigindo, entre outras demandas, um reajuste salarial e a implementação de um plano de saúde.

A expectativa é de que uma paralisação geral da categoria ocorra em breve, embora ainda não haja uma data definida para o início da greve.

Desde a semana passada, o Sindicato dos Rodoviários tem promovido assembleias matutinas nas garagens das empresas de transporte da região.

Além das novas empresas, as assembleias já passaram por Borborema, Metropolitana, Itamaracá, Globo, Consórcio Recife, Viação Mirim, Rodotur e Vera Cruz.

As próximas assembleias estão agendadas para as empresas Cidade Alta e Mob Brasil, com reuniões programadas para esta quarta-feira (07).

A expectativa é de que a aprovação do indicativo de greve seja confirmada também nessas empresas.

Transtornos

Essas assembleias têm causado transtornos para os passageiros, com atrasos significativos na saída dos ônibus das garagens.

Nesta terça-feira, por exemplo, os veículos que deveriam começar a operar às 3h30 só saíram às 5h30, conforme relatado pelo sindicato.

Protesto

O movimento dos rodoviários ganhou força após um protesto realizado no Centro do Recife no último dia 26 de julho, onde a categoria buscava uma resposta do Governo do Estado sobre suas reivindicações.

Os trabalhadores não descartam intensificar as manifestações caso não haja progresso nas negociações.

Negociações

Há cerca de um mês, os rodoviários estão em negociação com a Urbana-PE, responsável pela gestão das empresas de transporte no Grande Recife.

Contudo, segundo o sindicato, as propostas apresentadas até o momento não trouxeram melhorias significativas.

Os motoristas acreditam que a empresa tem condições financeiras de oferecer uma proposta mais vantajosa.

Atualmente, a Urbana-PE sugeriu um aumento salarial de 0,5% acima da inflação, enquanto os rodoviários reivindicam um reajuste real de 5%.

Além disso, a empresa ofereceu um vale-alimentação de R$ 400 e um abono de R$ 180 para aqueles que acumulam funções, propostas que foram rejeitadas pela categoria.

Também foi proposta a criação de um plano de saúde e o controle das horas trabalhadas, benefícios que ainda não foram implementados para os trabalhadores.

Última greve

A última greve de ônibus no Grande Recife aconteceu entre os dias 26 e 31 de julho do ano passado.

Após seis dias de paralisação, os usuários do transporte público da região enfrentaram longas filas e ônibus superlotados — nos poucos veículos que ainda circulavam devido a contratos temporários das empresas.

Durante a greve, os trabalhadores conseguiram um reajuste salarial de 4% e a concessão de um abono correspondente a 70% dos dias parados.

Além disso, houve a compensação das horas extras e complementares, um ponto crucial para o sindicato.

No entanto, o cenário não esfriou desde então. Apenas neste ano, a categoria já protagonizou vários protestos, resultando em novas paralisações dos ônibus.

As principais reivindicações incluem a melhoria das condições de segurança para os trabalhadores, que têm enfrentado casos recorrentes de violência.