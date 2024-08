Turistas morrem após se afogarem na praia do Cupe, em Ipojuca

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dois turistas, um de origem libanesa e outro do estado do Paraná (Sul do Brasil), morreram após se afogarem no último domingo (18) na praia do Cupe, em Ipojuca, região vizinha a Porto de Galinhas. De acordo com informações da prefeitura de Ipojuca, os turistas se afogaram no momento em que estavam tomando banho próximo a um banco de areia.

O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado para a ocorrência, mas, de acordo com a prefeitura de Ipojuca, que confirmou a informação nesta segunda-feira, o afogamento aconteceu por volta das 11h do domingo, e as vítimas foram levadas pela força da água em virtude da rápida subida de maré. Em nota, a administração municipal informou que a área é sinalizada como "de risco".

Após o afogamento, o as vítimas foram socorridas pelo patrulha marítima de Ipojuca e levadas para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Porto de Galinhas, mas não resistiram.

Nesta segunda-feira, os corpos dos turistas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. A previsão é de que os corpos sigam para Foz de Iguaçu, no Paraná, nesta terça-feira (20). Os nomes e idades das vítimas não foram revelados.

Dois turistas morrem após se afogarem em Ipojuca