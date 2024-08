Jornalista Sylvia Távora morre aos 54 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A jornalista Sylvia Távora, ex-apresentadora da TV Globo e da TV Guararapes, faleceu nesta sexta-feira (23) aos 54 anos em decorrência de um tumor no cérebro. De acordo com informações de familiares, o velório será neste sábado (24), no cemitério Morada da Paz, no município do Paulista.

Sylvia foi diagnosticada com um tumor no cérebro no dia 18 de julho deste ano. Diante do agravamento da doença, ela chegou a ser operada no dia 22 do mês passado, sendo possível remover cerca de 90% da lesão - o restante buscaria tratar a doença com sessões quimioterapia e radioterapia.

Porém, a doença evoluiu com rapidez devastadora e ela precisou ser internada novamente Hospital Português, devido ao agravamento do quadro neurológico. Mesmo com os devidos tratamentos, ela veio a falecer.

Em nota, a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope), lamentaram o falecimento da jornalista. "Sylvia era umas profissional das mais respeitadas e deixa uma história pautada no compromisso da informação de qualidade, do jornalismo ético e formador da opinião pública. Nesse momento de dor e tristeza nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores".