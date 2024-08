Igreja tombada está com funcionamento reduzido devido a problemas com energia elétrica no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Funcionários da Igreja Matriz de Santo Antônio, no centro do Recife, precisam utilizar cabo de vassoura para ligar quadro de distribuição de energia

Um exemplar da arquitetura no bairro de Santo Antônio, área central do Recife, a Igreja Matriz de Santo Antônio está funcionando em horário reduzido devido a problemas com a energia elétrica. Apesar de ter sido contemplada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) com R$ 4,6 milhões, a igreja sofre com a negligência: uma única vela ilumina o altar e, por isso, o funcionamento está reduzido.

Os fiéis não têm mais as missas das 17h30 durante a semana. As confissões e celebrações como casamentos também não estão acontecendo de segunda a sexta-feira. A igreja que data do fim do século XVIII precisa fechar às 16h, quando começa a escurecer. Aos fins de semana, o padre, Roberto Nogueira, e o sacristão, Cláudio Matos, ligam o quadro de distribuição de energia utilizando o cabo de vassoura para evitar acidentes.

O problema se arrasta por mais de dois meses. De acordo com o sacristão da matriz, durante uma forte chuva no mês de junho, infiltrações do telhado atingiram as paredes onde ficam os quadros, resultando em choques elétricos. Somente na última terça-feira (20/8), o serviço de revisão na cobertura do imóvel começou a ser feito.

Atualmente, uma única vela ilumina o altar da Igreja Matriz de Santo Antônio - Guga Matos/JC Imagem Atualmente, uma única vela ilumina o altar da Igreja Matriz de Santo Antônio - Guga Matos/JC Imagem Atualmente, uma única vela ilumina o altar da Igreja Matriz de Santo Antônio - Guga Matos/JC Imagem

Em setembro de 2023, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) anunciou que o Governo de Pernambuco junto ao Governo Federal dariam início à restauração da igreja, com recursos do Iphan, através do Novo PAC.

De acordo com a Arquidiocese do Recife e Olinda, a administração somente dá o suporte financeiro, caso seja preciso. O ecônomo havia feito o pedido para que a ordem de serviço fosse dada pela Fundarpe.

Em nota, a Fundarpe esclareceu que a responsabilidade da edificação é da arquidiocese e que finalizou um processo licitatório para execução do serviço de restauração dos bens integrados do monumento. A Fundação destacou, ainda, que os serviços serão iniciados no mês de setembro.