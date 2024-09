Golpe do Bolsa Família: Caixa vai devolver valores às vítimas; saiba como solicitar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta terça-feira (27) que vai restituir o valor perdido pelas vítimas do Golpe do Bolsa Família.

Vários beneficiários do programa social relataram que, neste mês de agosto, encontraram o saldo zerado em suas contas.

Muitas delas informaram, inclusive, transações via PIX realizadas de maneira irregular para outras pessoas.

No Grande Recife, dezenas de beneficiários registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Jaboatão dos Guararapes, que investiga o caso.

A dona de casa Denise Maria foi uma das lesadas: "Escola não espera, alimentação não espera, remédio não espera, gás não espera", desabafou, em entrevista à TV Jornal.

Caixa vai restituir vítimas do Golpe

Em nota oficial, a Caixa anunciou que as vítimas que procurarem o banco serão restituídas com os valores perdidos.

"A Caixa Econômica informa que a restituição pode ser realizada em uma das agências, com os documentos e o Boletim de Ocorrência. A contestação também pode ser realizada através do aplicativo do Caixa Tem."

Para fazer o pedido pelo aplicativo, é necessário clicar no ícone Ajustes > Minha Conta > Contestar Transação > Clicar no valor a ser contestado e responder às perguntas de segurança. O prazo de análise é de até 10 dias úteis.

Golpe do Bolsa Família

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, as vítimas do golpe recebem uma mensagem, via SMS, com um link.

Quando o usuário clica no endereço suspeito, automaticamente torna as informações expostas aos criminosos. Isso acaba permitindo aos bandidos o acesso bancário onde as famílias recebem o benefício.

O golpe finaliza com a retirada do dinheiro das contas bancárias.

Alerta para não cair no Golpe

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias fez orientações para que os beneficiários não caiam no golpe.

"O Ministério do Desenvolvimento Social não trabalha com SMS, mensagem de texto e, muito menos, orientando você (beneficiária) a clicar no link. Quando a gente que mandar alguma mensagem, fazemos através da sua conta, pelo extrato", afirmou.

Beneficiários do Bolsa Família relatam extorsão do valor do auxílio