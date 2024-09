Conta de luz atrasada: saiba como parcelar dívida em até 21 vezes, em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clientes da Neoenergia Pernambuco vão ter a oportunidade de dividirem suas dívidas, de contas de energia, em até 21 vezes, nesse mês de setembro.

Segundo a distribuidora, todos os pontos de atendimento vão estar disponíveis para oferecer o serviço, dentro dos limites financeiros de cada família.

Quem pode negociar os débitos?

Vão poder realizar as negociações, todas as pessoas que estejam com duas contas ou mais em atraso.

Segundo a empresa, inscritos na Tarifa Social vão ter ainda mais direitos e já podem recorrer com um mês de vencimento.

Opções de parcelamento

Os parcelamentos poderão ser feitos via cartão de crédito ou distribuídos nas próprias faturas mensalmente. Veja detalhes abaixo:

1. Cartão de Crédito:

No Cartão de Crédito é bem simples. O cliente poderá parcelar o débito em até 21 vezes.

2. Na fatura mensal:

Já se a cobrança for na conta, a empresa oferece um parcelamento de 1+11 com o valor da negociação sendo cobrado, em conjunto, com a cobrança do mês.

Exemplo: Se sua conta de luz, no mês de setembro, for R$ 400 e o valor da negociação ficou em R$ 120, a conta de energia, neste mês, seria a soma dos dois valores, ou seja, R$ 520,00.

No entanto, é bom lembrar que, para os clientes inscritos na Tarifa Social, o sinal é a partir de 8%.

Para os demais consumidores, o percentual de sinal começa em 20%.

Quem tem direito e como atualizar o cadastro da tarifa social de energia?



Como saber o valor da minha dívida?

A Neoenergia possui um canal exclusivo para identificação, e simulação dos parcelamentos de um débito, para acessar, clique aqui.

Outra opção é pelo Whatsapp de distribuidora, no número: 81.3217.6990. Por meio deste canal, o consumidor pode ter acesso a segunda via das faturas que estão em aberto e verificar a possibilidade de negociações.

Pagar conta de luz via PIX

Ainda de acordo com a Neoenergia, a empresa começou a receber os pagamentos das faturas via PIX. A baixa da fatura acontece em até uma hora após a confirmação de pagamento.