Arquidiocese de Olinda e Recife se pronuncia após tragédia no Morro da Conceição

A Arquidiocese de Olinda e Recife se pronunciou, na tarde desta sexta-feira, 30, após o desabamento do teto do santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, que deixou dois mortos e 20 feridos, até o momento.

Em nota, o Arcebispo de Olinda e Recife Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa lamentou o “trágico acidente”, expressando “profunda tristeza” pelo ocorrido, que “causou grande dor à comunidade”.

"O acidente, que resultou em vítimas e causou grande dor à nossa comunidade, enche nossos corações de luto e solidariedade. Em oração, nos unimos às famílias enlutadas e a todos os que foram afetados por esta tragédia. Que o Senhor acolha as almas dos falecidos e conforte os corações dos que sofrem", diz trecho da nota.

Confira a nota na íntegra abaixo:

“É com imenso pesar que Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, Arcebispo de Olinda e Recife, expressa sua profunda tristeza pelo trágico acidente ocorrido hoje, no início da tarde do dia 30 de agosto, no santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição.

O acidente, que resultou em vítimas e causou grande dor à nossa comunidade, enche nossos corações de luto e solidariedade. Em oração, nos unimos às famílias enlutadas e a todos os que foram afetados por esta tragédia. Que o Senhor acolha as almas dos falecidos e conforte os corações dos que sofrem.

A Arquidiocese de Olinda e Recife oferece todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares, buscando trazer alívio e esperança em meio a esta dor.

Que Nossa Senhora da Conceição, nossa padroeira, interceda por todos, concedendo consolo e força neste momento de imensa tristeza”, diz a nota.