Após tragédia no Morro da Conceição, João Campos decreta luto oficial

O desabamento aconteceu no bairro de Casa Amarela, Zona Norte de Recife. O prefeito se pronunciou na Rádio Jornal, decretou o luto e lamenta as mortes

Diante da tragédia que aconteceu no Morro da Conceição, nesta sexta-feira (30), o Prefeitura do Recife decretou luto oficial de três dias. O ato foi publicado em Diário Oficial extra. O trágico episódio aconteceu na tarde desta sexta-feira (30), levando duas pessoas a óbito, além deixa 25 feridos.



"É um dia de muito luto, de muita tristeza, não só como recifense, mas também como devoto de Nossa Senhora", disse João Campos para a Rádio Jornal, decretando luto de três dias na capital pernambucana.

Segundo o prefeito, diversas equipes avançadas do Samu foram deslocadas, assim como a Defesa Civil, com a área isolada e foco total nas vítimas. De acordo com ele, a equipe técnica da engenharia da Defesa Civil e a de criminalística do Estado farão as apurações referentes ao que motivou o desabamento da cobertura.

Minutos após a tragédia, o Centro de Operações do Recife (COP) direcionou equipes da Defesa Civil, CTTU, SAMU e Secretaria de Governo (Segov) ao local para atender a ocorrência. No total, a operação envolveu mais de 100 servidores. O socorro imediato foi realizado por 36 profissionais do SAMU Recife, com o apoio de 2 Unidades de Suporte Avançado, 6 motos e 1 aeronave SAMU/ PRF e também faz o monitoramento das vítimas já encaminhadas a diversas unidades de saúde.

Segundo a prefeitura, a Assistência Social presta apoio às famílias das duas vítimas que foram a óbito, com equipe do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do Alto do Mandu, onde será oferecido auxílio funeral e apoio na identificação. Agentes da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) realizaram o monitoramento do entorno do Santuário e no acesso ao Morro da Conceição. A Guarda Municipal está dando o apoio no entorno do local para a preservação do espaço sacro.

"De fato, lamentamos muito o ocorrido, uma tragédia que agora terá que ser apurada para entender o que motivou esse desabamento da cobertura. Nossa solidariedade a todas as famílias, todas as vítimas", finalizou, acrescentando que todas as equipes ficarão de prontidão para atender as vítimas levadas pelo Samu até as unidades de saúde.

Morro da Conceição: João Campos confirma duas mortes em desabamento de teto em Santuário