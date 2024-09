Padre Cosmo faz oração por vítimas de tragédia no Morro da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em um gesto de fé e solidariedade, o Padre Cosmo, reitor da Igreja de Santa Cruz, no Recife, faz oração por vítimas de tragédia no Morro da Conceição.

O Padre Cosmo, reitor da Igreja de Santa Cruz, no bairro da Boa Vista, área Central do Recife, conduziu uma oração especial em homenagem às vítimas do desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. O incidente ocorreu na tarde de sexta-feira (30).

A cerimônia, realizada durante passagem do líder religioso por Juazeiro do Norte - CE, foi marcada pela solidariedade e manifestação de fé;

Padre Cosmo compartilhou momento nas redes sociais

"Sigamos unidos em oração, amparados pelo amor de Deus e com a proteção de Nossa Senhora da Conceição", escreveu o padre na legenda do vídeo.

Detalhes da tragédia

O colapso do teto do santuário resultou em 25 pessoas feridas e dois óbitos confirmados: Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, de 58 anos.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 12 vítimas seguem internadas em hospitais estaduais, enquanto quatro estão em Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs).

Sete pessoas receberam alta ainda na sexta-feira, e duas outras optaram por alta imediata após assinarem termos de responsabilidade.

Ações de resgate e investigações

O Coronel Francisco Cantarelli, do Corpo de Bombeiros, informou que foram utilizadas técnicas de escuta e cães farejadores para garantir que não restavam vítimas sob os escombros.

A busca minuciosa revelou que todas as pessoas foram resgatadas. As causas do desabamento estão sob investigação.

Apesar de não haver confirmação da causa do incidente, recentemente, o teto havia recebido a instalação de 120 placas de painéis solares, e a empresa responsável afirmou que todos os laudos necessários foram obtidos, lamentando o ocorrido.

VEJA: momento em que teto desaba no Santuário do Morro da Conceição