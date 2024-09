Vítimas no Morro da Conceição: Secretaria de Saúde confirma 25 feridos e dois óbitos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Foi confirmado o resgate de 25 pessoas entre crianças, idosos e uma gestante, além de dois óbitos no desabamento do Santuário no Morro da Conceição.

Na tarde desta quinta-feira (30), por volta das 13h40, o telhado do Santuário de Nossa Sra da Conceição, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, desabou.

Segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES), foram 25 feridos, além de dois óbitos.

A Governadora do estado, Raquel Lyra, informou que as vítimas foram socorridas para hospitais na Região Metropolitana do Recife.

"Nós estamos cuidando das pessoas que estão internadas nos nossos hospitais, no Hospital da Restauração, no Hospital Getúlio Vargas, nas nossas UPAs", afirmou em coletiva de imprensa no local da tragédia.

Mortes no Morro da Conceição

Mais cedo, já havia sido confirmado a morte de duas pessoas no local. O Governo de Pernambuco confirmou a identificação dos falecidos: Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, 58 anos.

Estado de saúde das vítimas do desabamento



Ainda de acordo com a Secretaria, das 23 vítimas socorridas, 12 ainda estão internadas em hospitais, quatro em UPAs, sete já receberam alta e duas pessoas assinaram termo para ter a alta autorizada.

Em nota, foi informado que dos feridos, ninguém corre risco de vida. Entre eles, uma gestante passou por avaliação obstrética no Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, e já foi liberada.

O que causou a tragédia?

As investigações sobre as causas do desabamento no Santuário do Morro ainda estão em fase inicial.

O Secretário de Defesa Social não descarta a hipótese do desabamento estar ligado á instalação de mais de 100 placas de painéis solares foram instaladas no teto do Santuário na última semana. Porém, destaca que é importante aguardar as investigações.

A Governadora Raquel Lyra também reforça a importância das verificações. "Não posso adiantar nada no momento, tá na mão da Defesa Civil e dos nossos engenheiros fazer a avaliação", declarou em entrevista à Tv Jornal.

A associação que representa a empresa que fez a instalção das placas na igreja se manifestou por meio de carta aberta ao público e lamentou o ocorrido.

