Tragédia no Morro da Conceição: Associação que representa empresa que instalou placas solares no Santuário se pronuncia

Em meio à repercussão do desabamento do teto do santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, que deixou 2 mortos e 22 feridos, a Associação Pernambucana de Energias Renováveis (APERENOVÁVEIS) se pronunciou em carta aberta.

Na carta aberta, a Associação destaca que estavam ocorrendo obras de "instalação de sistema fotovoltaico no telhado do Santuário".

Em entrevista à TV Jornal, o Secretário de Defesa Social do Governo do Estado, Alessandro Carvalho, não descartou a hipótese das obras de instalação das placas solares serem fator para o desabamento do teto, mas lembrou que é preciso aguardar o laudo da investigação.

"Há mais de 100 placas instaladas há poucas semanas. Essa é uma hipótese que deve ser considerada sim", disse.

Um representante do CREA-PE que esteve no local do acidente, também em entrevista à TV Jornal, afirmou que tomou conhecimento das obras de instalação das placas solares e destacou que é algo a ser averiguado.

"É algo que precisa ser averiguado. Um problema de engenharia dessa natureza não se justifica única e exclusivamente por um motivo só", afirmou.

Sem citar qual a empresa responsável pelas obras de instalação das placas de energia solar no teto do santuário, a Associação presta solidariedade às famílias dos envolvidos no acidente e se coloca à disposição para contribuir com “dados e informações no curso das investigações” que venham a acontecer para identificar responsáveis no caso.

Confira a nota na íntegra abaixo:

“A Associação Pernambucana de Energias Renováveis, vem, na condição de entidade representante das empresas do setor de energias renováveis no estado de Pernambuco, por meio da presente CARTA ABERTA, com vistas a trágica ocorrência do dia 30 de agosto de 2024, onde, como já tratado na imprensa brasileira, houve o desabamento do telhado do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, manifestar-se da forma que segue:

Neste momento trágico, em primeiro lugar, cabe-nos expressar profunda lamentação e consternação pelo ocorrido, com consequências ainda em exploração por parte do Corpo de Bombeiros, mas que já nos abala com a triste notícia da ocorrência de vítimas fatais e outras em estado grave. Às famílias de todos os envolvidos na tragédia, a APERENOVÁVEIS oferece seus pesares e votos de conforto a todos.

Quanto ao fato em si, diante das alegadas obras em curso de instalação de sistema fotovoltaico no telhado do Santuário, colocamo-nos a disposição dos órgãos oficiais, bem como da imprensa, como entidade representativa, para auxiliá-los na compreensão do ocorrido e informamos que não mediremos esforços para colaborar com dados e informações no curso das investigações que se sucederão para averiguar responsabilidades no caso.

Por fim, reforçamos nossas sinceras condolências e nosso compromisso com a lisura do andamento dos eventuais processos”, diz a nota.

Entenda o desabamento do teto do santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição

O teto do santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, desabou no início da tarde desta sexta-feira (30), deixando 2 mortos e 22 feridos. O incidente ocorreu durante uma distribuição de cestas básicas, realizada mensalmente no espaço.

O prefeito João Campos decretou luto oficial de três dias no Recife. A Governadora Raquel Lyra afirmou compromisso em ajudar na reconstrução do santuário e que um inquérito instaurado para apurar as causas da tragédia.