Tragédia no Morro da Conceição: dois mortos foram confirmados pelo prefeito do Recife, João Campos

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), informou, através das suas redes sociais, a morte de duas vítimas no desabamento do teto solar do Santuário do Morro da Conceição, no Recife.

"Infelizmente, dois óbitos já foram confirmados após a queda do telhado no Santuário do Morro da Conceição. Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia. Estou me dirigindo ao local neste momento", escreveu na rede social X.

João Campos: "é um dia de luto"

João Campos esteve presente no Morro da Conceição e concedeu uma entrevista a apresentadora Anne Barretto, no Rádio Livre, da Rádio Jornal, e falou que o clima é de luto.

"É um dia de muito luto, de tristeza não só como recifense, mas como devoto de Nossa Senhora. São dois óbitos confirmados. Os corpos já foram retirados pelo IML. Também tivemos outras 20 pessoas que tiveram machucados e que foram retiradas pelas equipes do SAMU", disse o João.

João Campos também falou que equipes do SAMU do Recife foram acionadas para o local da tragédia.

"De imediato, nós deslocamos diversas equipes do SAMU do Recife aqui para Morro da Conceição, assim como a Defesa Civil. A área está isolada. A nossa prioridade e foco total é cuidar das vítimas, nesse momento, assim como a equipe técnica da parte de engenharia da defesa civil, como do Instituto de Criminalística do estado, que devem fazer as apurações referente ao que motivou esse desabamento", completou o prefeito.

Agenda cancelada

O prefeito João Campos, que é candidato a reeleição para a prefeitura do Recife, cancelou as agendas do sábado (31) e domingo (1). O político também decretou luto de três dias.

