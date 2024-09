Tragédia no Morro da Conceição: Priscila Krause vai ao local acompanhar socorro às vítimas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A vice-governadora, Priscila Krause, se pronunciou sobre o desabamento do teto solar do Santuário do Morro da Conceição, na tarde desta sexta-feira (30), deixando feridos.

Priscila esteve presente no local para acompanhar os desdobramentos da tragédia.

"Acabei de saber do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife. A nossa equipe do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar já estão no local. Estou indo agora ao Morro para acompanhar de perto os desdobramentos dessa tragédia", escreveu a vice-governadora.

Segundo informações preliminares, a tragédia aconteceu enquanto pessoas esperavam a entrega de cestas básicas. Vídeos divulgados nas redes sociais, mostram feridos sendo socorridos por populares.

Morro da Conceição: Veja o momento exato em que teto do Santuário desaba



No local, a vice-governadora concedeu uma entrevista a apresentadora Anne Barretto, no Rádio Livre, da Rádio Jornal, e falou sobre a tragédia desta sexta-feira.

"De fato, a imagem toda é de muito impacto, mas as pessoas foram socorridas. Populares retiraram alguma pessoas, outras foram retiradas pelos Bombeiros e pelo SAMU. Já tivemos três pessoas encaminhadas para a UPA. Infelizmente a gente teve a confirmação de dois óbitos que ainda não foram retirados. Estamos com os cães dos Bombeiros que estão fazendo mais uma revista pra ver se encontram mais alguém", disse a Priscila.

A vice-governadora também confirmou que toda a equipe da Secretaria de Defesa Social (SDS) estava presente no local.

"Estou com toda a equipe aqui. A secretária executiva de defesa social, Dra. Dominique, o secretário, Dr. Alessandro [Carvalho], a polícia científica, o Corpo de Bombeiros, a polícia civil, que inclusive, já instaurou o inquérito para fazer a apuração", falou.

Além do secretário de Defesa Social, Priscila também confirmou a presença do secretário de Assistência Social, Carlos Braga, e da secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

Efetivo enviado para o local

Ainda na entrevista, a vice-governadora também confirmou que o seguinte efetivo esteve no local:

15 policiais militares

32 bombeiros

Nota da Governadora Raquel Lyra

A governadora, Raquel Lyra (PSDB), que está em agenda no Sertão, se pronunciou sobre incidente e disse que as equipes de segurança já foram acionadas para resgate e atendimento imediato às vítimas.

"Acabo de saber sobre o desabamento de parte do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife, espaço de fé tão importante para nossa gente. Estou no Sertão, para agenda administrativa, mas já acionamos nossas equipes de segurança para resgate e atendimento imediato às vítimas. Que Deus e Nossa Senhora da Conceição console a todos", disse a governadora por Nota oficial.

Cobertura da Rádio Jornal sobre incidente do Santuário