Morro da Conceição: missa de sétimo dia pelas vítimas da tragédia reuniu cerca de 600 fiéis

A missa de sétimo das vítimas fatais do desabamento no Santuário de Nossa Senhora da Conceição aconteceu na noite desta quinta-feira (05).

Nesta quinta-feira, fiéis se reuniram em oração por Maria da Conceição Franca Pinto, de 68 anos, e Antônio José, de 54 anos. Ambos faleceram durante desabamento do teto do Santuário no Morro da Conceição.

O evento foi realizado na quadra de esportes da praça do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, onde uma estrutura especial foi montada para a ocasião.

Cerca de 600 pessoas compareceram à celebração, segundo informações da assessoria de imprensa do Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

Tragédia no Morro da Conceição

A missa celebrada hoje foi em homenagem às vítimas tiveram suas vida interrompidas durante o desabamento do teto do Morro da Conceição.

O incidente ocorreu na sexta-feira da última semana e deixou, além dos mortos, 28 feridos, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco - SES.

Era 13h40 quando toda a estrutura do telhado caiu, atingindo pessoas que estavam no local. No momento, acontecia a entrega mensal de cestas básicas realizada pela paróquia.

Até o momento, não foram confirmadas informações sobre o motivo do desabamento. No entanto, O Secretário de Defesa Social do Estado, Alessandro Carvalho, mencionou que a possibilidade de as obras de instalação das placas solares terem contribuído para o desabamento do teto não está descartada.

O secretário ressaltou que é necessário esperar o resultado do laudo pericial para confirmar as causas do incidente.

Restauração do Santuário

A Prefeitura do Recife seguirá com os trabalhos de remoção dos entulhos no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição.

Após uma semana de atividades, a administração irá divulgar um balanço completo das ações realizadas até o momento, na manhã desta sexta-feira (6).

