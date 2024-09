Desabamento no Morro da Conceição: estado de saúde das vítimas é divulgado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco divulgou o estado de saúde das vítimas do desabamento no Morro da Conceição na última sexta-feira (30).

Na última sexta-feira (30), o teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, localizado no Morro da Conceição, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, desabou.

Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), 28 pessoas ficaram feridas e duas faleceram no local.

O desabamento aconteceu por volta de 13h40, quando eram entregues cestas básicas para a comunidade, uma ação mensal da paróquia.

Atualização sobre o estado de saúde das vítimas

A SES-PE divulgou, nesta segunda-feira (02), boletim atualizado sobre o estado de saúde dos feridos hospitalizados. Segundo a secretaria, três pacientes seguem recebendo atendimento especializado em hospitais da região.

No Hospital Getúlio Vargas, duas mulheres, uma de 80 anos e outra de 43 anos, continuam internadas. Ambas apresentam um quadro de saúde estável, o que indica uma resposta positiva ao tratamento recebido.

Já no Hospital Memorial Jaboatão, outra vítima do desabamento, uma mulher de 49 anos, foi submetida a uma cirurgia. A paciente está em fase de recuperação pós-operatória e, segundo as informações fornecidas, o procedimento foi bem-sucedido.

Pacientes reavaliados e alta hospitalar

Além dos casos em acompanhamento, a SES-PE informou que outras duas vítimas, mulheres de 51 e 66 anos, que foram atendidas no Hospital Santo Amaro, foram reavaliadas pela equipe médica, que optou por não realizar intervenções cirúrgicas e realizar tratamentos conservadores.

Ambas as pacientes, cujos nomes não foram divulgados, receberam alta hospitalar na tarde de hoje, retornando para suas casas.

Atendimento psicológico



Já na sexta-feira (30), a Secretaria de Saúde do Recife começou a identificar ativamente as vítimas que já deixaram as unidades médicas, visando proporcionar acompanhamento psicológico na rede municipal.

Os profissionais de saúde estão de prontidão na Unidade de Saúde da Família (USF) José Bonifácio dos Santos, localizada ao lado do Santuário do Morro da Conceição, para receber as pessoas e iniciar os cuidados psicológicos.

Os corpos de Maria da Conceição França Pinto (68) e Antônio José dos Santos (54) foram sepultados no sábado (31), em cerimônia repleta de comoção e com grande presença dos moradores do local.

AÇÕES DA PREFEITURA

Na manhã desta segunda, a Prefeitura do Recife entregou 100 cestas básicas ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição. O objetivo da ação foi complementar o estoque da igreja para que as famílias atingidas pela tragédia da última sexta-feira (30) não tenham ainda mais problemas no âmbito da segurança alimentar. Além disso, foi iniciada a etapa mecanizada do trabalho de remoção dos entulhos gerados pelo desabamento, o que já resultou na retirada de duas caçambas de material. O serviço está sendo executado por uma empresa especializada em demolição contratada pela gestão municipal e deve durar cerca de 30 dias.

As cestas foram doadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas à Pastoral Social do Santuário, que ficará responsável pela distribuição às famílias.

Quem passou pelas proximidades do Santuário viu o início do trabalho mecanizado de retirada dos resíduos de dentro da igreja. “Após a remoção das portas, acionamos uma máquina com tesoura mecânica para agilizar o serviço e já recolhemos duas caçambas de material. Desde sábado, o procedimento estava sendo feito de forma manual, incluindo a retirada de diversos objetos sacros que estavam em meio aos escombros”, explica o chefe do Centro de Operações do Recife (COP), Anderson Soares. O COP coordena a atuação de todas as secretarias e órgãos municipais no atendimento à ocorrência.

O que causou o desabamento no Santuário?

Até o momento, não há um consenso oficial sobre a causa do desabamento do Santuário no Morro da Conceição.

Um inquérito foi instaurado e a delegacia do Vasco da Gama está responsável pelas investigações. As primeiras testemunhas já foram ouvidas.

Na sexta (30), o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, destacou que a hipótese de que causa teria sido a instalação de placas solares está sendo avaliada. Contudo, lembrou a importância de aguardar as investigações.

"Essa é uma hipótese que deve ser considerada sim, mas no seu tempo a perícia dará as respostas. Será o mais breve possível, mas com todo o rigor técnico", disse.

