Veja prazo de conclusão da reforma no santuário do Morro da Conceição

Entulhos do Santuário no Morro da Conceição foram removidos após desabamento e projeto de reestruturação do local é iniciado pelo governo estadual

Após o desabamento trágico que resultou na morte de duas pessoas e no colapso do teto do santuário de Nossa Senhora da Conceição, localizado no Morro da Conceição, o governo do Estado de Pernambuco deu início à fase de planejamento para a reconstrução da capela.

A área foi oficialmente entregue ao governo pela Arquidiocese de Olinda e Recife nesta quinta-feira (12), já limpa de entulhos, abrindo caminho para os esforços de restauração. A previsão inicial era de que a remoção dos destroços levaria cerca de um mês. Durante o processo, foram retiradas doze caçambas de resíduos não reutilizáveis e mais de 20 toneladas de materiais foram encaminhadas para reaproveitamento. Após vistoria que foi feita pelos profissionais da Defesa Civil da Prefeitura do Recife, responsáveis pelo serviço, o Reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges, abençoou os trabalhadores presentes, com orações, agradecimentos, aspersão de água benta e cânticos. Uma missa em ação de graças também foi celebrada.

Segundo o Governo do Estado, a reconstrução do teto é uma prioridade para a gestão. O principal objetivo é entregar o santuário restaurado até as tradicionais celebrações de 8 de dezembro, quando é comemorado o Dia de Nossa Senhora da Conceição.

A obra contará com a colaboração da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado (Seduh), Secretaria de Projetos Estratégico (Sepe), Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e Defesa Civil.

Colaboração entre o governo e a arquidiocese

Imagem: técnicos avaliam estrutura do Santuário no Morro da Conceição para projeto de reestruturação. - Divulgação/ Seduh

A reconstrução será financiada pelo governo do Estado, que firmará um termo de fomento com a Arquidiocese de Olinda e Recife.

Esse acordo permitirá que a arquidiocese receba os recursos necessários para contratar a empresa que executará a obra.

Durante todo o processo, engenheiros e técnicos do governo estarão à disposição para apoiar e fiscalizar os trabalhos, garantindo que a obra seja realizada dentro dos prazos estipulados.

Os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), da Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) estão diretamente envolvidos no recalculo da estrutura do teto da capela, levando em consideração os parâmetros arquitetônicos necessários para um edifício religioso.

"Os nossos engenheiros também vão apoiar a arquidiocese durante todo o processo, com a fiscalização dos trabalhos", informa o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano do Estado, Francisco Sena.

Além disso, a equipe está planejando a reinstalação das placas solares que compõem parte do telhado, visando respeitar os padrões sustentáveis da estrutura original.

Acesso à imagem da Santa

Nesta quinta, a Defesa Civil do Estado realizou o isolamento da área central da igreja, concluiu a remoção dos entulhos e liberou o acesso à Santa, Velário e capela lateral. Prazos e desafios



Vale destacar que o início efetivo da obra dependerá da assinatura do termo de fomento e da definição do valor necessário para sua execução.

Relembre a tragédia no Morro da Conceição

Na tarde da última sexta-feira de agosto, dia 26, o teto do santuário do Morro da Conceição desabou, deixando 28 pessoas feridas e causando a morte de de Maria da Conceição França Pinto (68) e Antônio José dos Santos (54).

A causa do incidente ainda não foi confirmada, mas placas solares haviam sido instalados há poucos dias do desabamento. A Polícia Civil de Pernambuco instaurou inquérito para investigar o caso. "Há mais de 100 placas instaladas há poucas semanas. Essa é uma hipótese que deve ser considerada sim", afirmou Alessandro Carvalho, Secretário de Defesa Social do Governo do Estado, em entrevista à TV Jornal.

