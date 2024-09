Empresa de placas solares se pronuncia após desabamento no Santuário de Nossa Senhora da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após o desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, que deixou 2 mortos e 25 feridos, a empresa responsável pela instalação das placas solares se pronunciou afirmando, por nota, que a igreja tinha "laudo estrutural autorizativo" para instalação do sistema fotovoltaico no telhado do espaço.

Em seu site, a SunBrasil Energia Solar, disse ainda que "nesta data a meteorologia informa força excessiva dos ventos, fora da normalidade". A instituição afirmou que está atuando para esclarecer as circunstâncias e razões do acidente, além da prestação de apoio as vítimas e aos seus familiares. As placas haviam sido instaladas há uma semana.

Em entrevista à TV Jornal, nessa sexta-feira (30), o Secretário de Defesa Social do Governo do Estado, Alessandro Carvalho, não descartou a hipótese das obras de instalação das placas solares serem fator para o desabamento do teto, mas lembrou que é preciso aguardar o laudo da investigação. A Polícia Civil já instaurou um inquérito para investigar o caso.

"Há mais de 100 placas instaladas há poucas semanas. Essa é uma hipótese que deve ser considerada sim", afirmou Carvalho.

Prefeitura do Recife inicia remoção dos destroços

Neste sábado (31), as equipes da Secretaria Executiva de Defesa Civil, em colaboração com a empresa responsável pela remoção dos destroços, começarão a realizar estudos técnicos para planejar a retirada dos materiais o mais breve possível.

Segundo a PCR, equipes operacionais da Defesa Civil irão avaliar a estrutura preservada do santuário e definir a melhor abordagem para a remoção dos destroços. O objetivo é elaborar procedimentos técnicos que permitam a retirada dos materiais com o menor impacto possível sobre o que restou da estrutura. Este trabalho se estenderá pelos próximos dias.

Veja na íntegra a nota de pesar da SunBrasil Energia Solar:

"Esta empresa manifesta profundo pesar em razão das pessoas feridas e das 2 (duas) que faleceram, diante do infeliz desabamento, ocorrido nesta data, nas instalações da Igreja Nossa Sra. da Conceição, Morro da Conceição, no Município de Recife/PE. Neste momento de dore consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos dos entes queridos.

Esta instituição já está atuando firmemente para esclarecer as circunstâncias e as razões do acidente e prestando o máximo de apoio. Destacamos que a igreja tinha Laudo estrutural autorizativo, bem como, nesta data a meteorologia informa força excessiva dos ventos, fora da normalidade. Diante da eventualidade, colocamo-nos à disposição da Igreja e das famílias enlutadas. Por fim, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos, prestando voto de pesar pelas perdas e por todos os acidentados".

Entenda o desabamento do teto do santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição

O teto do santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, desabou no início da tarde desta sexta-feira (30), deixando 2 mortos e 25 feridos. O incidente ocorreu durante uma distribuição de cestas básicas, realizada mensalmente no espaço.

Faleceram no local Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, 58 anos.

O prefeito João Campos decretou luto oficial de três dias no Recife. A Governadora Raquel Lyra afirmou compromisso em ajudar na reconstrução do santuário e que um inquérito instaurado para apurar as causas da tragédia.