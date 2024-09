Vídeo: caminhão atinge passarela em construção na BR-232 e deixa feridos, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No começo da tarde desta sexta-feira (13), um caminhão atingiu uma passarela em construção na BR 232, no Curado, divisa entre Jaboatão e Recife, sentido capital.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão teria perdido o controle e acabou atingindo a construção.

O motorista e dois passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Otávio de Freitas.



Imagens, que estão sendo divulgadas nas redes sociais, mostram populares socorrendo algumas vítimas, além do choque entre o caminhão e a estrutura da passarela.

Uma equipe do Corpo dos Bombeiros também foi acionada, porém, não houve atuação pois as vítimas já haviam sido socorridas por populares.

Sem interdição na via

Ainda de acordo com a PRF, o caminhão ficou na via local, porém, não houve interdição no trânsito.

As obras continuam

O JC entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER/PE), responsável pelas obras na BR 232, que informou a seguinte nota:

"O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que foi registrado, no início da tarde desta sexta (13), um acidente, onde um caminhão colidiu com uma passarela em construção, na BR-232, no bairro do Totó, na Zona Oeste do Recife.

A obra faz parte da triplicação da BR-232, com investimento de cerca de R$ 156 milhões e com prazo de conclusão para o final de novembro deste ano.

O DER informa que a área onde aconteceu o acidente foi isolada, contudo, os trabalhos não foram interrompidos."

Caminhão colide com passarela em construção na BR-232