Parada da Diversidade do Recife garante a segurança do público, neste domingo (22)

Com o tema "A periferia também é patrimônio cultural e imaterial do Recife", a parada da diversidade acontecerá no bairro de Dois Unidos

A 16ª Parada da Diversidade do Recife acontece neste domingo (22), no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte da cidade.

A partir das 14h, milhares de pessoas devem se reunir para festejar e celebrar a diversidade.

O evento deve começar com a concentração no antigo terminal de ônibus de Dois Unidos, seguindo o trajeto com trios elétricos por parte da avenida Hildebrando de Vasconcelos, com apoio da CTTU.



Segurança reforçada na 16ª Parada da Diversidade do Recife, em Dois Unidos

Em entrevista à TV Jornal, o fundador do movimento Ricardo José, ressaltou que a segurança no local será reforçada:

"Eu garanto que todos podem vir, vai ter muita segurança. Vamos ter um centro de controle do 10º batalhão, em um espaço cedido pela Assembleia de Deus. E também vamos contar com delegacia móvel, o Grupamento Tático Aéreo de Pernambuco (GTA) com drones e a Guarda Municipal no segundo maior evento LGBTQIAP+ no estado de Pernambuco".

Atrações do evento

Com 16 anos de lutas e reivindicações no Recife, a parada reúne um público diverso para celebrar a vida e apoiar a comunidade LGBTQIAP+.

Em 2024, o evento terá as seguintes atrações:

Banda Bateu a Química;

Banda Saira, Danilo Swing do Amor;

Banda Espartilho e Isa Falcão;

Adrielle Matias;

Ronny Versalis;

Tereza Cristina a Sedutora;

Amigas do Brega.

Patrimônio Cultural Imaterial do Recife

Esta será a primeira edição da Parada da Diversidade do Recife como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, trazendo mais representatividade e força política para a comunidade LGBTQIAP+.

A nomeação veio através do Projeto de Lei n° 295/22, do vereador Ivan Moraes (PSOL), aprovado na Câmara dos Vereadores no dia 04 de setembro do ano passado, e sancionado posteriormente pelo prefeito João Campos (PSB).