Recife foi palco da 23ª Parada da Diversidade com tema sobre igualdade e respeito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Milhares de pessoas celebraram, neste domingo (15), a 23º edição da Parada da Diversidade de Pernambuco. Com o tema "Vidas LGBT+ importam! Fundamentalismo, machismo e racismo: dói, machuca e mata", o evento foi promovido pelo Fórum LGBT de Pernambuco.

A concentração ocorreu no Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, onde foram realizados uma série de performances de drags e shows realizados ao longo do dia, com destaque para a cantora de brega Tayara Andreza, que atraiu um público imenso e deixou o parque lotadíssimo. A apresentação foi um dos momentos mais aguardados do evento, oferecendo uma performance vibrante e memorável.

Após a apresentação, teve início o desfile dos nove trios elétricos, que se estendeu por mais 4 horas de percurso. Os trios foram comandados por DJs e, em sua maioria, artistas de brega, como a cantora Dany Myler e a cantora Cheila do Pará, celebrando a cultura e a resistência da comunidade LGBTQIAPN+.

De acordo com a organiação da Parada da Diversidade de Pernambuco, mais de 300 mil pessoas acompanharam o percurso na Avenida Boa Viagem.

Chopely Santos, Coordenadora do Fórum LGBT de Pernambuco, destacou a importância da resistência e da preservação dos espaços LGBTQIAPN+: “Foi essencial unir forças para superar o crescente conservadorismo e garantir a continuidade da luta contra a lgbtfobia.”

Por ser um ano de eleição, este ano a parada teve a presença de diversos candidatos a vereadores e militâncias. Era possível ver em todos os locais bandeiras de políticos que defendem ações LGBTQIAPN+.

Confira as imagens da 23ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco