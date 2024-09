Apelo pelo fortalecimento do turismo religioso em Pernambuco e no Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O fortalecimento do turismo religioso em Pernambuco. Esse foi o apelo feito pelo fundador da Comunidade Católica Obra de Maria, Gilberto Barbosa, à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e à vice-governadora, Priscilla Krause, em encontro recente no Palácio do Campo das Princesas.

Além de agradecer por investimentos em infraestrutura que beneficiam diretamente o acesso e a segurança de quem quer chegar na comunidade e região - realizados pelo Estado -, Gilberto Barbosa destacou que Pernambuco poderia ganhar muito, sob diversos aspectos, se investisse em rotas da fé.

Porque, potencial, o Estado tem.

O fundador da Obra de Maria, que tem sede em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, mas é hoje uma das maiores instituições de evangelização social do mundo, relacionou alguns locais de peregrinação que são importantes não só para os visitantes, mas também para a preservação da história e da cultura.

Entre os pontos turísticos de peregrinação, estão locais na Região Metropolitana do Recife e no interior do Estado. “Eu vivo em todos os lugares do mundo e vejo como o turismo religioso transforma. O Vaticano vive em grande parte do turismo religioso, assim como Lourdes e Fátima. Nós temos potencial para isso”, defende Gilberto Barbosa.

E seguiu citando alguns dos principais atrativos turísticos. “São Severino dos Ramos, por exemplo, com o santuário que tem, um dos maiores lugares de visitação do Nordeste, precisa ser tratado com prioridade. Na minha visão, será um dos lugares mais visitados de Pernambuco e do Nordeste pelos fiéis se receber uma atenção especial. Se gasta pouco ali e vai transformar completamente a região”, exemplifica, citando o santuário localizado em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

PONTOS DE FÉ EM PERNAMBUCO DESTACADOS POR GILBERTO

O Estado tem pontos de peregrinação atraentes e que, se bem trabalhados pelo governo e setores privados, poderiam ser forte no turismo religioso - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

Nova igreja de São João Paulo II (São Lourenço da Mata)

Na reunião, Gilberto Barbosa anunciou a construção de uma nova igreja dedicada a São João Paulo II, em frente à Arena Pernambuco. João Paulo II esteve à frente do pontificado no Vaticano durante 26 anos e, este ano, sua canonização completou 10 anos.

Em maio de 2023, Dom Fernando Saburido celebrou uma missa de instalação da primeira paróquia dedicada a São João Paulo II, de Pernambuco, que passou a funcionar provisoriamente na comunidade Obra de Maria. O projeto da Matriz visa se tornar um importante ponto de peregrinação e fortalecer o turismo religioso na região.

“Essa igreja vai ser construída em frente à Arena Pernambuco, com capacidade para 1500 pessoas sentadas e é um projeto muito moderno. É a última paróquia que Dom Fernando Saburido criou, mas ao mesmo tempo é a primeira paróquia da arquidiocese dedicada a esse santo João Paulo II.”

Santuário de São Severino dos Ramos (Paudalho)

O Estado tem pontos de peregrinação atraentes e que, se bem trabalhados pelo governo e setores privados, poderiam ser forte no turismo religioso - TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

O santuário de São Severino dos Ramos, em Paudalho, é um dos principais destinos de peregrinação no Estado. O local atrai milhares de romeiros e é reconhecido como patrimônio cultural e religioso, sendo um marco do turismo religioso em Pernambuco.

Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Juçaral (Cabo de Santo Agostinho)

Nossa Senhora Aparecida - Freepik Instalação da imagem de 45 m de Nossa Senhora Aparecida irá consolidar Juçaral como rota do turismo religioso no Estado e Nordeste - Divulgação/Cabo Missa de Nossa Senhora Aparecida na Igreja do Ipsep - FELIPE RIBEIRO/ACERVO JC IMAGEM

O distrito de Juçaral, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, abrigará a maior estátua da Padroeira do Brasil, com 45 metros de altura. A solenidade de inauguração ocorreu no dia 10 de agosto de 2023.

A estátua foi erguida na Pedra do Arroz, sobre uma base que inclui um mirante, consolidando Juçaral como destino de peregrinação. Desde 2019, o local já abriga o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, o que atraiu um número crescente de caravanas de católicos à região. A Obra de Maria administra a Paróquia de Juçaral.

E vai ganhar uma segunda, ainda maior. “A imagem será erguida no alto da Pedra da Pimenta, que fica por trás do Santuário, e deve fazer de Juçaral um dos maiores destinos do turismo religioso no Brasil. A Obra de Maria poderia instalar essa imagem em outro lugar, mas a beleza do lugar, esse espetáculo da natureza de Juçaral, nos fez pensar que o lugar dela era lá. Investimos nessa imagem desde 2021.”

"A imagem já foi encomendada. Ela vem agora para a fase de instalação. São 50 metros de altura, fora o pedestal, que são mais 12 metros. Então, agora as máquinas estão no processo de limpeza para começar a fazer a base e poder instalar ela. A previsão é inaugurar a obra em um ano e meio. As licenças todas já foram finalmente concedidas neste ano."

Apelo pelo fortalecimento do turismo religioso em Pernambuco - Divulgação Apelo pelo fortalecimento do turismo religioso em Pernambuco - Divulgação

Sítio Guarda, em Vila de Cimbres (Pesqueira)

Em 1936, o sítio foi palco de uma intimidade da Virgem Maria, transformando-o num importante centro de peregrinação. Gilberto destacou a relevância do local para o turismo religioso, que atrai devotos de diversas regiões do País. O local também tem grande importância para a Obra de Maria.

“A Obra de Maria, praticamente, começou no Sítio Guarda. A inspiração veio daquele lugar. Os primeiros jovens começaram a peregrinar a partir de um retiro no Sítio dos Guardas, em Pesqueira. Precisamos cuidar dessa região”, ensina Gilberto Barbosa.

Santuário de Frei Damião (Caruaru)

Localizado em Caruaru, o santuário homenageia o frade capuchinho que se tornou um ícone religioso no interior de Pernambuco. O ponto é um atrativo de fé e devoção para os fiéis, contribuindo significativamente para o turismo da região.

“Frei Damião esteve na Obra de Maria. Ele ia para a Terra Santa conosco, mas ele não conseguiu em virtude de sua saúde. Ele foi um frade muito popular e muito querido. Todas as cidades do interior, quando ele visitava, a multidão o seguia”, conta.

INVESTIMENTOS

Gilberto Barbosa, da Obra de Maria, com Raquel Lyra - Divulgação Gilberto Barbosa, da Obra de Maria, com Raquel Lyra e Priscila Krause - Divulgação

Na visita a Raquel Lyra, o fundador da Obra de Maria agradeceu a pavimentação de um trecho da Avenida Cidade de Deus (antiga Estrada da Compesa), entre o bairro de Penedo e a BR-408, e a instalação de iluminação pública em LED entre a Arena Pernambuco e a estação do metrô Cosme e Damião.

Os dois pedidos foram feitos em janeiro, durante visita da governadora e da vice à sede da Obra de Maria. Gilberto Barbosa também aproveitou o encontro para convidar as duas chefes para a comemoração dos 35 anos da comunidade, marcada para janeiro de 2025.

OBRA DE MARIA

A Comunidade Católica Obra de Maria, com sede na cidade de São Lourenço da Mata, no Grande Recife, tem como missão levar os ensinamentos da Virgem Maria para o mundo. Dentre esses ensinamentos, estão a caridade e a solidariedade como princípios básicos de trabalho e convivência. Com mais de 5 mil voluntários e missionários, a comunidade iniciada no ano de 1990 se expandiu pelos continentes e, hoje, está localizada através de seus representantes em 46 países, sendo 24 deles na África.



Fundada por Gilberto Gomes Barbosa e Maria Salomé, a Obra de Maria começou com sete jovens e atuando com ações evangelizadoras e também com obras sociais, com a construção de creches, escolas, internatos, hospitais e centros de reabilitação, sendo reconhecido pelo Vaticano e sua maior autoridade católica, o Papa.