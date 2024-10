Pesquisadores de Pernambuco estão entre os mais influentes do mundo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco foi destaque no cenário acadêmico internacional com pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) aparece na lista dos mais influentes do mundo, elaborada pela Elsevier em colaboração com a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.

Esse levantamento global avalia o impacto das pesquisas científicas com base em citações, oferecendo uma visão detalhada sobre a contribuição desses profissionais em suas áreas.

Destaques

O estudo, intitulado “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”, está em sua sétima edição e se baseia em dados coletados até agosto de 2024.

O levantamento destaca pesquisadores que figuram no percentil de 2% mais citados no mundo, considerando tanto o impacto ao longo da carreira quanto a relevância das publicações em um único ano recente.

Entre os cientistas de Pernambuco que aparecem na lista estão professores da UFPE, cujas contribuições abrangem áreas como Física, Biologia, Matemática e Oceanografia. Esses profissionais foram reconhecidos entre os mais influentes ao longo de suas carreiras, sendo eles:

Oscar L. Malta (Física e Astronomia);



Ulysses Paulino de Albuquerque (Biologia);



Gauss M. Cordeiro (Matemática e Estatística);



Sérgio M. Rezende (Física e Astronomia);



Marcelo Tabarelli (Biologia);



Marcelo Guerra (Biologia).

Além dos cientistas reconhecidos pelo impacto acumulado ao longo de suas carreiras, outros dois pesquisadores da UFPE tiveram destaque pelo impacto expressivo de suas pesquisas em 2023:

Francisco Cribari-Neto (Matemática e Estatística);

Mônica F. Costa (Oceanografia).

O professor Gauss Cordeiro, do Departamento de Matemática e Estatística da UFPE, destacou, em conversa com o Jornal do Commercio, que recebeu a notícia com muita alegria e que o reconhecimento e o papel da instituição no cenário científico já é esperado.

"É um orgulho trabalhar na UFPE, que é a melhor universidade do Nordeste, e que tem muitas pessoas que despontam para pesquisa. Eu acho que é uma universidade que sempre se destacou em várias áreas do conhecimento. Os melhores físicos do país passaram por lá e alguns dos engenheiros também. o acadêmico pernambucano é talhado para a pesquisa", disse.

Critérios da seleção

O levantamento analisou os cem mil cientistas mais citados em 22 campos científicos e 174 subcampos, considerando o número de citações, autocitações e a proporção de artigos com grande impacto.

A avaliação foi realizada com base em dados da plataforma Scopus, uma das maiores bases de dados de citações científicas revisadas por pares.