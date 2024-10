Governo de Pernambuco oficializa chegada da primeira indústria de e-metanol no Brasil, com investimento de R$ 2 bilhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra assinou, nesta segunda-feira (23), o contrato que oficializa a chegada da primeira indústria para a produção de e-metanol no Brasil, em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas.

O empreendimento da empresa dinamarquesa European Energy será instalado em Suape, com um investimento de R$ 2 bilhões, com estimativa de gerar 250 empregos diretos e cerca de 15 mil indiretos.

Governadora vê "divisor de águas" na economia de Pernambuco

Em seu discurso, a governadora Raquel Lyra destacou que a chegada da European Energy em Pernambuco é “divisor de águas” para a economia do estado, lembrando que as tratativas já aconteciam há, pelo menos, um ano e meio.

“Nos últimos meses, tivemos o anúncio de grandes investimentos aqui em Pernambuco, mas este, especialmente, dialoga com a economia do futuro, que se faz presente já a partir dos dias de hoje”, disse.

A governadora complementou, celebrando a chegada do investimento, enfatizando que isso proporcionará para Pernambuco um “grande diferencial competitivo”.

“Não tenho dúvida nenhuma de que essa atração, de um investimento dessa envergadura, trará para Pernambuco um grande diferencial competitivo para a atração da nova indústria para Pernambuco, para o Nordeste brasileiro. Agradeço por compreenderem Pernambuco como um bom lugar para investir”, complementou.

Pernambuco como pioneiro em bioenergia e hidrogênio verde

Por fim, Raquel destacou que o empreendimento possibilita que Pernambuco se posicione para o mundo “de maneira pioneira na produção de bioenergia e hidrogênio verde”.

“Não só mais empregos para o povo de Pernambuco, mas posicionarmos para que a nova economia possa estar presente aqui, não só na geração de energias, mas também com arranjos produtivos que permitam Pernambuco crescer de maneira sustentável. Esse será um diferencial competitivo que o estado terá em relação ao Brasil e o mundo”, afirmou.

“O mundo está clamando por isso, a emergência climática nos coloca com esse diferencial e toda a indústria vai migrar para ser alimentada por esse tipo de energia”, completou a governadora.

Porto de Suape como diferencial na escolha da sede

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, destacou os fatores que potencializaram Pernambuco na escolha da sede do empreendimento.

“Pernambuco tem um dos maiores portos do Brasil, principal porto industrial da região Nordeste, nós temos um porto que é realidade no presente. Nosso porto teve muita diferença, mas o fato da gente conseguir integrar a cadeia supraenergética com esse processo de criação de um novo combustível do futuro, fez com que a gente fosse beneficiado nessa decisão de investimento”, afirmou.

Empreendimento ocupará área de mais de 10 hectares em Suape

O empreendimento será o primeiro da empresa dinamarquesa no Brasil, em paralelo à operação de e-metanol pela primeira vez nos países nórdicos e ocupará uma área de mais de 10 hectares na região do Porto de Suape.

Pelo cronograma estabelecido, o projeto básico será apresentado até 30 de abril de 2025, e as obras terão início seis meses depois, com a concessão das licenças ambientais. Aunidade tem início de funcionamento previsto para julho de 2028.

A estimativa é de que 100 mil toneladas de e-metanol sejam movimentadas por ano no atracadouro pernambucano, o sexto porto público mais movimentado do Brasil.

O Deputy CEO da European Energy, Jens-Peter Zink, afirmou que a instalação da planta em Pernambuco faz parte da estratégia global da empresa.

“Este projeto faz parte de nossa estratégia de internacionalização. Trazemos a expertise dinamarquesa no desenvolvimento, construção e operação de projetos de descarbonização. Acreditamos que o país reúne todas as condições para consolidar-se como protagonista na transição energética mundial”, enfatizou.

Também conhecido como metanol verde, o e-metanol é obtido de fontes renováveis e livre de emissões poluentes, sobretudo quando é produzido a partir de uma matriz de hidrogênio verde. O e-metanol é fornecido para a indústria de combustíveis e produção de plástico, sem fonte no petróleo, mas sim em energias renováveis.