UFPE divulga edital do processo seletivo para o 6º ano do Colégio de Aplicação em 2025

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou o edital do processo seletivo para o ingresso no 6º ano do ensino fundamental do Colégio de Aplicação (CAp) no ano letivo de 2025. Serão ofertadas 28 vagas para a Livre Concorrência (mais duas vagas para pessoas com deficiência) e 28 vagas para a Reserva de Vagas (mais duas vagas para pessoas com deficiência), por meio de sorteio público.

Participar do processo seletivo, é necessário estar cursando o 5º ano do ensino fundamental em 2024; ter idade máxima de 12 anos até o dia 31 de dezembro deste ano; e, para aqueles que optarem por concorrer na reserva de vagas, ter cursado todo o ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano) exclusivamente em escolas públicas.

A inscrição, que é totalmente gratuita para todos os candidatos, deve ser feita de 28 de outubro a 11 de novembro, a partir do preenchimento do formulário eletrônico que será disponibilizado no portal do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) – acessando o menu Processos Seletivos e, em seguida, a opção Processos Seletivos - Infantil/Fundamental.



Sorteio público

Desde o ano passado, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da UFPE aprovou uma resolução sobre os critérios para ingresso no CAp. De acordo com a norma, ficou estabelecido que a forma de ingresso no colégio passa a ser o sorteio público em definitivo, não sendo mais adotado o modelo de prova de seleção como era aplicado até 2019

Conforme consta no edital, o sorteio será realizado em sessão pública, na presença da Comissão de Seleção e convidados, às 15h do dia 9 de dezembro, em local a ser divulgado.

No momento do sorteio, o sistema irá embaralhar os números de inscrição dos candidatos. Na sequência, será realizado o sorteio randômico desses números, um a um, em fração de milésimos de segundo, estabelecendo uma ordem entre os sorteados – tanto para a lista de contemplados dentro do número de vagas como para a lista de suplentes. Haverá transmissão ao vivo do sorteio no canal oficial da UFPE no YouTube.

A relação com o nome dos candidatos sorteados e dos suplentes será publicada no site do Colégio de Aplicação da UFPE em até 24h após a realização do sorteio público. O resultado final será divulgado no mesmo endereço eletrônico.

Pré-matrícula e matrícula

Os candidatos sorteados no processo seletivo do Colégio de Aplicação da UFPE serão convocados para realizar a pré-matrícula de 6 a 10 de janeiro de 2025. Essa etapa consiste no preenchimento dos formulários eletrônicos que serão encaminhados aos e-mails informados no momento da inscrição no certame. Os candidatos aptos à matrícula deverão realizá-la de 13 a 15 de janeiro de 2025, presencialmente, na Secretaria do CAp.

Outras informações sobre o processo seletivo, a exemplo do cronograma da seleção e documentos necessários para inscrição e matrícula, entre outros detalhes, estão presentes no Edital n.º 01, de 2 de setembro de 2024.

O documento foi publicado no Boletim Oficial n.º 167 da UFPE e na página do Colégio de Aplicação (CAp) da UFPE. As informações são da Agência de Notícias da UFPE.