Recife sedia Semana da Paradiplomacia com foco em intercâmbio global

Evento contará com painéis, palestras e encontros com setores de governos locais e internacionais e especialistas em relações internacionais

A Prefeitura do Recife vai promover, entre os dias 25 e 27 de setembro, a 1ª Semana da Paradiplomacia, evento que vai discutir a atuação de cidades e estados no enfrentamento dos desafios globais, como mudanças climáticas e inclusão social.

O encontro vai acontecer no Cinema do Porto e no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, na Aliança Francesa do Recife, no Derby, área central da cidade, e no Compaz Leda Alves, no Pina, na Zona Sul.

Liderada pela vice-prefeita e coordenadora de Relações Internacionais, Isabella de Roldão, a Semana vai se tornar parte do calendário anual da cidade. “A 1ª Semana da Paradiplomacia é uma oportunidade para reafirmarmos e expandirmos laços com outras nações, impulsionando o desenvolvimento de pautas como cultura, turismo, tecnologia, sustentabilidade e gênero”, enfatiza a vice-prefeita.

A programação do evento contará com painéis, palestras e encontros com diversos setores de governos locais e internacionais, além de especialistas em relações internacionais. Os debates vão abordar temas como cooperação econômica, desenvolvimento urbano, diplomacia cultural e a promoção de ações locais.

“As cidades desempenham um papel dinâmico, construindo pontes com outros centros urbanos e promovendo o desenvolvimento sustentável e as pautas da igualdade de gênero. Afinal, a vida acontece nas cidades. Por isso, é fundamental pôr em prática o lema “pensar global e agir local”, trazendo soluções globais para contextos locais”, afirmou Isabella.

VEJA A PROGRAMAÇÃO:

25 de setembro | Cinema do Porto Digital - Cais do Apolo, 222, 16º andar



9h às 10h30 - Mesa de Abertura: A Paradiplomacia na cidade do Recife

Mesa solene: Isabella de Roldão, Cida Pedrosa (vereadora do Recife), Lineu de Paula (embaixador do Erene), Gustavo Delgado (professor de Relações Internacionais).

Mesa-redonda com os consulados gerais: Alemanha (Johann Bloss), Argentina (Julieta Grande), China (Lan Heping), Espanha (Ignacio Pérez Cambra), Estados Unidos (John O’Brien), França (Serge Gas), Japão (Hiroaki Sano), Reino Unido (Larissa Bruscky).

11h às 12h - Road to Cop 29-30: Os acordos climáticos e a ação local

Painelistas: João Charamba (assessor especial do Promorar), Keila Ferreira (coordenadora de baixo carbono e resiliência do Iclei), Mariana Pontes (diretora presidente da Aries).

Moderação: Igor Vieira (gerente geral de Articulação e Sustentabilidade da Prefeitura do Recife)

15h às 17h - Paço do Frevo - Rua da Guia, s/n | Tarantela

O Consulado Geral da Itália em Recife convida para uma apresentação de Tarantela, dança tradicional do sul da Itália, marcada por ritmo vibrante. O evento vai acontecer no Paço do Frevo, no coração da cidade, destacando a conexão cultural entre Brasil e Itália.

26 de setembro | Aliança Francesa do Recife - Rua Amaro Bezerra, 466, Derby

16h às 17h30 - Roda de diálogo com estudantes universitários

O Cônsul Geral da França, Serge Gas, convida estudantes universitários para uma roda de diálogo sobre as oportunidades acadêmicas oferecidas por ambos os países. O objetivo é discutir como estudar no exterior enriquece a formação acadêmica, amplia perspectivas culturais e profissionais, e fortalece habilidades globais essenciais. O evento contará com exposição dos seguintes países: Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Espanha, França, Japão e Reino Unido.

27 de setembro | Compaz Leda Alves - Rua José Rodrigues, s/n, Pina

8h30 às 10h - Café da manhã com os consulados

10h às 11h - Paz e não violência

A diplomacia local e a cooperação internacional são essenciais para promover a paz. Este painel discutirá estratégias de prevenção de conflitos e promoção da não violência, destacando o papel das cidades como agentes diplomáticos. O objetivo é inspirar ações concretas que fortaleçam o diálogo e a resolução pacífica de conflitos, tanto local quanto internacionalmente.

Painelistas: Elizabete Gondinho (Secretária executiva de Direitos Humanos), Felipe Llamas Sánchez (diretor da Phare Territórios Globales), Gabriel Cavalcante (secretário de Segurança Cidadã).

Moderação: Paulo Moraes (secretário-executivo de Segurança Cidadã).

11h às 12h - Paradiplomacia e desenvolvimento regional através de inovação e parcerias

Painelistas: Kássia Alcântara (vice-presidente de Comunicação e Marketing da Assespro PE/PB), Rafael Cunha (secretário-executivo de Inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação).

Moderação: Bernardo Morais (diplomata e assessor do Erene).