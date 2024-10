Prédio residencial 'afunda' e moradores são evacuados às pressas, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com a Defesa Civil uma fossa coletiva desabou, na madrugada desta sexta (27); o afundamento afetou três apartamentos, em Boa Viagem

Um prédio residencial 'afundou' e os moradores de três apartamentos tiveram que sair dos seus lares, na madrugada desta sexta-feira (27), no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

De acordo com a Defesa Civil, o terreno cedeu após o rompimento de uma fossa coletiva. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e resgataram os moradores no local. Ninguém precisou ser socorrido para o hospital.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, explicou, em entrevista ao programa Meio Dia, da TV Jornal, a reação no momento do acidente.

"Era, mais ou menos, umas 20h30/21h00 da noite. Eu estava em casa e, de repente, uma vizinha chegou gritando, falando, que o prédio estava caindo. Há uns 15 anos, a gente [moradores e prédio] teve uma avaliação do ITEP [Instituto de Tecnologia de Pernambuco]. Ontem, a defesa civil falou que, através do laudo [da avaliação], talvez, tivesse algum risco", afirmou.

Em nota enviada ao JC, o engenheiro civil e professor Carlos Welligton, especialista do ITEP, diz que os Ministérios Públicos Federal e Estadual, em 2005, solicitaram ao instituto metodologia para avaliação dos prédios tipo caixão na Região Metropolitana do Recife, que consistia em três etapas: caracterização, laudo técnico e projeto de reforço. Os resultados foram utilizados como referência pelas Defesas Civis desses municípios.

"No caso do edifício Bonelli, que apresentou à época (2008) grau de risco de 2,19, considerado risco alto moderado, foi contratada apenas a etapa de caracterização e o grau de risco, que não substitui o laudo técnico, que analisa a edificação como um todo sob a égide das Normas Técnicas e conclui sobre segurança estrutural, podendo indicar a necessidade de reforços", diz a nota.

"De acordo com a reportagem, o colapso ocorreu em uma fossa séptica desativada ao lado, não fazendo parte do prédio em si, muito embora, já naquela época, o ITEP apontou indicativos de degradação na fundação do prédio. O ITEP, que este ano completa 82 anos, realiza laudos e projetos de reforços que visa restabelecer a segurança estrutural de edificações."

De acordo com a Secretaria de Saúde, duas moradoras foram resgatadas de seus apartamentos: uma morada, de 90 anos, foi removida para outro bloco do mesmo condomínio, em apartamento vizinho. E a segunda, de 83 anos, foi levada para a residência de um familiar em Candeias, Jaboatão dos Guararapes.

Três andares do prédio foram interditados, o térreo, o primeiro e o segundo andar. Os técnicos da Defesa Civil analisaram a área do Edifício Bonelli, durante toda manhã, e informaram que, embora interditado, não foi encontrado nenhum comprometimento estrutural nos edifícios e que a retirada dos moradores foi por precaução.

Os moradores também vão ser os responsáveis por contratar uma empresa especializada para dar conta do serviço de vistoria e reestruturação, segundo a Defesa Civil.

Leia a nota completa da Defesa Civil:

A Defesa Civil do Recife informa que enviou uma equipe do plantão ao imóvel número 152 da Rua Capitão Zuzinha, em Boa Viagem. Os técnicos constataram que houve desabamento de uma fossa coletiva e identificaram um abatimento nas proximidades do edifício.

Os moradores de três apartamentos foram orientados a não retornar até que seja realizada vistoria mais completa. Com apoio do SAMU, pessoas com necessidades especiais já foram retiradas do local, que já está sinalizado.

Uma equipe da Regional Plana retornará ao local na sexta-feira (27) para continuar o atendimento. A população deve solicitar vistorias da Defesa Civil do Recife pelo telefone 0800-0813400, que é gratuito e funciona 24h por dia.