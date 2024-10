Olinda celebra primeira edição da Marcha Para Jesus 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o tema "Dupla Honra", o evento espera reunir milhares de fiéis, promovendo a união entre as pessoas e transcender as barreiras religiosas

A cidade de Olinda recebe, neste sábado (28), a primeira edição da tradicional Marcha para Jesus, evento que reúne cristãos de diversas igrejas de Pernambuco, a partir das 14h. A festa, que sempre ocorreu no Recife, agora se estende para a cidade vizinha. O público se concentrará na Praça 12 de Março, de onde três trios elétricos seguirão em festa com os fiéis cristãos até a praia do Quartel, no Bairro Novo.

Com o tema “Dupla Honra”, o evento em Olinda espera reunir milhares de fiéis, promovendo a união entre as pessoas e transcender as barreiras religiosas. A marcha percorrerá parte da Avenida Getúlio Vargas, onde o trânsito será bloqueado, e ao longo do trajeto haverá diversas apresentações religiosas.

“A Marcha para Jesus acontece há 26 anos em Pernambuco, e agora é a vez de Olinda viver esse momento de fé e celebração. Queremos convidar todos a participar. Em todo lugar onde você viveu a vergonha, Deus quer te dar uma dupla honra. Vamos ter uma caminhada incrível e cheia de fé”, destacou o Bispo Daniel Domingos, coordenador geral da Marcha.

Campanha de arrecadação de alimentos

A Marcha Para Jesus realizará uma campanha de arrecadação de alimentos, em parceria com o G10 Favelas, reforçando o caráter solidário do evento, que busca ajudar comunidades carentes. “Na Marcha do Recife, foi emocionante ver milhares de irmãos unidos para fazer o bem. A ideia é repetir isso em Olinda”, ressaltou Fausto Filho, coordenador do G10 Favelas, responsável pela distribuição das doações.

A programação da Marcha Para Jesus Olinda 2024 incluirá uma série de atrações musicais de renome, abarcando diversos gêneros da música cristã. Entre os artistas confirmados estão: Ao Cubo, Discopraise, Thiago Cosmo, Louvadeira Novo Ser, Emily Louise, Remidos, Gisela Santos, DG, Nova Geração e Renascer Praise Recife. A organização também garantiu a inclusão, com a presença de intérpretes de Libras para que pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar todas as atividades.

A organização da Marcha é da Igreja Renascer, com apoio de outras igrejas cristãs, como Assembleia de Deus, Quadrangular, Cidade da Luz, e várias outras. Essa diversidade de apoio demonstra a força do movimento, que congrega diferentes comunidades em torno de uma causa comum.

Em virtude da Marcha, a caminhada saindo da Praça 12 de Março até a praia do Quartel, a partir das 14h, resultará no bloqueio do trânsito na Avenida Getúlio Vargas. À medida que a Marcha avança, os agentes de trânsito de Olinda liberarão as vias já percorridas pelos fiéis. O transporte público também terá um esquema especial para o evento.

A Marcha Para Jesus, originária da Inglaterra, chegou ao Brasil como um evento que reúne cristãos de diferentes denominações.