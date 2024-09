Tragédia no Morro da Conceição: Marcha para Jesus no Recife se solidariza com vítimas; "clamor e oração"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na tarde desta sexta-feira, o teto do santuário do Morro da Conceição, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, desabou. A tragédeia deixou 2 mortos e pelo menos 24 feridos, segundo a vice-governadora Priscila Krause em entrevista à TV Jornal.

Segundo informações da Defesa Social, faleceram um homem de 54 anos e uma mulher de 68. O prefeito do Recife, João Campos, decretou luto oficial de 3 dias na cidade.

A Marcha para Jesus no Recife, que acontece amanhã (31) publicou nota se manifestando sobre o ocorrido.

Nota da Marcha para Jesus sobre tragédia no Morro da Conceição

A direção da Marcha Para Jesus no Recife emitiu uma nota oficial por meio das redes sociais para demonstrar seu apoio à comunidade do Morro da Conceição.

No documento, os organizadores expressaram suas condolências aos familiares das duas vítimas fatais e se dirigiram aos membros da Igreja, que estão em luto pelo ocorrido.

"Nossos sentimentos aos familiares das duas vítimas fatais e aos irmãos em Cristo, que fazem parte da Igreja", destacaram.

Clamor e oração pelas vítimas

Segundo a nota, todos os participantes serão convidados a se unir em "clamor e oração" pelas vítimas da tragédia.

Na avenida Boa Viagem, ponto de concentração, e ao longo do percurso até o Parque Dona Lindu, será realizado um momento especial de oração.

"Neste momento de profunda dor e tristeza, lamentamos o acidente e ficamos em oração pela recuperação das pessoas feridas", afirma a nota.

Confira a nota na íntegra:



Imagem: captura de tela de nota da Marcha para Jesus. - Reprodução/Redees Sociais - Marcha para Jesus no Recife

Solidariedade

A governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lyra, que está cumprindo agenda no interior do estado, enviou equipes para o local emitiu nota de solidariedade sobre a tragédia. "Que Deus e Nossa Senhora da Conceição consolem a todos."

O presidente Luíz Inácio da Silva também se manifestou sobre a tragédia. "Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento".

Entenda a tragédia no Morro

Conforme informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde, um desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição do Morro, localizado na Zona Norte do Recife, resultou em 25 feridos na tarde desta sexta (30).

O incidente aconteceu enquanto eram entregues cestas básicas à comunidade, uma ação mensal realizada pela igreja,

Além dos feridos, foram confirmadas duas mortes: Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, de 58 anos.

Entre as vítimas, 12 permanecem internados em hospitais estaduais, enquanto quatro recebem atendimento em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Recife.

A governadora Raquel Lyra compareceu ao local após cancelar agenda no interior do estado. A gestora garantiu que a reestruturação do santuário será priorizada após os cuidados com as vítimas.

As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas. Na semana anterior ao incidente, foram instaladas 120 placas solares no teto do santuário, o que pode ter contribuído para o colapso da estrutura.

Em nota, a empresa responsável pela instalação dos painéis lamentou o ocorrido e afirmou que a igreja possuía os laudos necessários para a execução do serviço.

VEJA: momento exato do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição