Adolescente é vítima de afogamento na praia de Boa Viagem, nesta quarta (2); veja vídeo

Um adolescente de 16 anos morreu afogado em frente ao quiosque 28, na praia de Boa Viagem, no Recife, no começo da tarde desta quarta-feira (2). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

Vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram a equipe dos Bombeiros tirando o jovem do mar e realizando o procedimento de massagem cardíaca para socorrer a vítima. As imagens também mostram que o mar estava agitado no momento do incidente.

Segundo a TV Jornal, o menor, que estava acompanhado de mais três adolescentes, disse, aos amigos, que não sabia nadar mas que "daria um jeito". Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ele foi socorrido para o Hospital da Restauração (HR).

Veja a nota do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco atendeu, na manhã desta terça-feira (02), a uma ocorrência de afogamento na praia de Boa Viagem, nas proximidades do quiosque 28. A solicitação foi registrada às 11h17, mobilizando quatro viaturas: uma de comando operacional, uma moto aquática, uma viatura de resgate e uma viatura de mergulho, além da atuação dos guarda-vidas do posto 6. Também foi solicitado o apoio do Grupamento Tático Aéreo, que não chegou a atuar em virtude da vítima ter sido encontrada pela equipe que realizava as buscas diretamente na água.

A vítima, um jovem de 16 anos do sexo masculino, estava submersa e foi resgatada pela equipe do CBMPE, sendo prontamente submetida a procedimentos de reanimação cardiopulmonar ainda no local. Posteriormente, o adolescente foi conduzido ao Hospital da Restauração, onde, infelizmente, foi constatado o óbito.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de cuidados redobrados nas áreas de banho e a atenção às orientações das equipes deguarda-vidas.

Sexto caso de afogamento em dois meses

Esse foi o sexto caso de afogamento, apenas na praia de Boa Viagem, nos últimos 2 meses.

Em 10 de agosto, um jovem de 19 anos morreu e outros dois foram socorridos após afogamentos na praia, nas proximidades do quiosque 11.

No dia 25 de agosto, um homem de 41 anos também foi vítima de afogamento. Ele chegou a ser socorrido e levado para a UPA da Imbiribeira, mas já chegou sem vida. O caso ocorreu nas proximidades do 2º Jardim.

Na mesma semana, no dia 1 de setembro, um idoso de 77 anos se afogou nas proximidades do Hotel Jangadeiro, chegou a ser socorrido após ser retirado da água, mas não resistiu e morreu no local.

