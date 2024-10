PM intensifica ações no Bairro do Recife em virtude do marco de um ano do ataque do Hamas a Israel, na próxima segunda-feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A próxima segunda-feira (7/10) marca um ano do ataque sangrento do Hamas a Israel. O episódio resultou na morte de mais de 1,2 mil pessoas e no sequestro de mais de 250, atingindo cidades fronteiriças e um festival de música.

Após a ofensiva, o governo israelense declarou guerra ao Hamas e o conflito armado se arrasta até então. Desde o ataque, moradores de Gaza estão sendo privados de água, comida, energia e outros itens essenciais.

Na última semana, Israel orientou embaixadas de todo o mundo a fazerem atos para marcar um ano dos ataques.

Em Pernambuco, a Polícia Militar informou que vai intensificar o patrulhamento no Bairro do Recife na próxima segunda-feira. A região abriga a Sinagoga Kahal Zur Israel, a mais antiga sinagoga das Américas, local que reúne turistas, estudantes e a comunidade judaica do estado.

A estimativa é que a comunidade seja formada por mais de 1.600 pessoas, que se reúnem no espaço para festividades e eventos culturais.

Veja a nota na íntegra:

“A Polícia Militar informa que o policiamento ostensivo no bairro do Recife é realizado pelo 16º BPM através de equipes motorizadas a duas e quatro rodas que realizam rondas e abordagens, diuturnamente. Na próxima segunda-feira (2), o patrulhamento será intensificado com o reforço de policiais militares da Companhia Independente de Apoio do Turista.”