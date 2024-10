Raquel Lyra anuncia investimento de R$ 123 milhões para o molhe no Porto de Suape

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro de Portos e Aeroportos esteve com a governadora durante assinatura do termo de compromisso que autoriza repasse do Governo Federal

A governadora Raquel Lyra e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinaram nesta sexta-feira (11) um termo de compromisso para um investimento no Porto de Suape.

Serão repassados R$ 50 milhões do governo federal para a quarta e última etapa de recuperação do molhe de abrigo, com um custo total estimado de R$ 123 milhões.

A obra, que começa na próxima terça-feira (15), integra iniciativas voltadas para aumentar a segurança do complexo portuário localizado em Ipojuca.

Investimento



“Essa é uma obra de extrema relevância. São R$ 123 milhões em investimentos. Agradeço ao ministro Silvio Costa Filho e ao presidente Lula por garantirem R$ 50 milhões do governo federal para realizar a recuperação do molhe.”, destacou Raquel Lyra.

Ao todo, a recuperação do molhe custará R$ 123 milhões, com R$ 50 milhões provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3) e R$ 73 milhões dos cofres estaduais.

O processo licitatório já foi concluído, e os serviços devem ser finalizados até setembro de 2028.

O ministro Silvio Costa Filho enfatizou que o investimento torna o porto pernambucano ainda mais competitivo e estratégico. “Essa obra dialoga diretamente com o plano estratégico de fortalecimento do Porto de Suape. Este porto deve crescer mais de 5% este ano e movimentar mais de R$ 20 bilhões em cargas. São mais de 20 mil empregos diretos, fora os indiretos”, afirmou.

Obras

A construtora Venâncio será responsável pela recuperação de 1,8 quilômetro da estrutura de pedra, que protege os píeres onde ocorrem operações de granéis líquidos, representando 68,9% da movimentação total de carga do porto em 2023.

“Esses recursos garantidos pelos governos federal e estadual chegam para reforçar a vantagem competitiva que o Porto de Suape já possui. Este é um porto que tem segurança na navegabilidade e na atracação, oferecendo capacidade de competição com demais atracadouros”, disse o senador Humberto Costa.

A obra incluirá a colocação de blocos de pedra variando de 300 quilos a 12 toneladas, semelhante às etapas anteriores que já recuperaram trechos significativos da estrutura.

“Essa importante obra se soma a outros projetos em andamento para potencializar o funcionamento dos nossos píeres e cais, a exemplo da dragagem do canal externo, que já foi concluída”, afirmou o diretor-presidente do Porto de Suape, Marcio Guiot.

Participaram do evento o secretário-chefe da Casa Militar de Pernambuco, coronel Hercílio Mamede; o secretário nacional de Portos, Alex Ávila; o secretário nacional de Aviação, Tomé Franca; o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Keko do Armazém; o presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia; o deputado federal Ossésio Silva; e a vice-presidente da OAB-PE e presidente da comissão de Direito Marítimo e Portuário, Ingrid Zanella.