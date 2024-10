"Omissão estatal e danos ambientais", aponta relatório sobre comunidades afetadas por empreendimentos de energias renováveis no Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Relatório aponta problemas como a distância mínima entre os empreendimentos e as casas, que prejudica a saúde das populações do entorno

Em missão nos estados de Pernambuco e da Paraíba, o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) realizou, entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, uma operação para verificar denúncias de violações de direitos humanos em comunidades rurais e tradicionais afetadas por empreendimentos de energias renováveis.

O relatório da iniciativa foi apresentado na última quarta-feira (9/10), pela presidenta do CNDH, Marina Dermmam. “A gente escolheu tratar desse tema das energias renováveis na região Nordeste porque essa região concentra 83% dos complexos de energia eólica e solar no país”, explicou.

Durante apresentação em sessão ordinária do conselho, Marina relatou problemas encontrados nas visitas in loco e afirmou que missão evidenciou o racismo ambiental.

“Os problemas decorrentes da instalação desses empreendimentos são muito parecidos. Eles passam por uma ausência de regulamentação do poder público sobre a implementação desses empreendimentos, ausência de zoneamento ecológico e desequilíbrio da relação contratual entre as empresas e os arrendatários”, destacou Marina.

Durante a missão, foram encontrados danos ambientais e sociais. O relatório aponta problemas como a distância mínima entre os empreendimentos e as casas, que prejudica a saúde das populações do entorno por causa dos ruídos.

Além disso, foram relatados danos ambientais decorrentes dos impactos da disponibilidade hídrica, impactos na fauna, com o desaparecimento de animais, impactos em outras cadeias produtivas e aparecimento de pragas.

“O Conselho Nacional de Direitos Humanos entende a importância de mudarmos a matriz energética brasileira, mas a gente não pode substituir por uma matriz de energia renovável sem observar o impacto na realização dos direitos humanos das comunidades afetadas”, afirmou a presidenta do CNDH.

De acordo com ela, alguns dos impactos encontrados se deram pela omissão estatal, a partir da falta de regulamentação sobre esses empreendimentos.

A equipe do CNDH visitou o povo Kapinawá, impactado por uma fazenda eólica no município de Buíque, Agreste de Pernambuco, a comunidade de Sobradinho, em Caetés, também no Agreste pernambucano, afetada por parques eólicos, a Usina Yayu, o Quilombo da Pitombeira e o Quilombo Talhado Santa Luzia, na Paraíba, para observar impactos dos complexos de energia solar e eólica na região.



O relatório do CNDH sugere a divulgação de informações sobre os contratos, garantindo mais transparência para a população e apresentação dos estudos técnicos que as empresas fizeram sobre ruídos, qualidade do ar e da água para os moradores.

O conselho também recomendou aos órgãos ambientais e estaduais a regulamentação e o zoneamento dos empreendimentos.